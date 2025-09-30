Τραμπ προς στρατηγούς: Δεχόμαστε εισβολή εκ των έσω

Δεχόμαστε εισβολή εκ των έσω, διεμήνυσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στους ανώτατους στρατιωτικούς στο Κουάντικο της πολιτείας Βιρτζίνια όπου τους απηύθυνε λόγο μαζί με τον Πιτ Χέγκσεθ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό των στρατιωτικών εξαγορών και την επιτάχυνση των πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό θα ανακοινωθούν σύντομα από τον υπουργό Πολέμου.

«Δεχόμαστε εισβολή εκ των έσω - δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, αλλά είναι πιο δύσκολο από πολλές απόψεις επειδή δεν φορούν στολές», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους μετανάστες.

«Τουλάχιστον όταν φορούν στολή, μπορείς να τους βγάλεις έξω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν στολές, αλλά εμείς δεχόμαστε εισβολή από το εσωτερικό. Το σταματάμε αυτό πολύ γρήγορα».

«Είπα στον Πιτ [Χέγκσεθ] ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μερικές από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις ως πεδία εκπαίδευσης για τον στρατό μας, την Εθνοφρουρά, αλλά ο στρατός, επειδή θα πάμε στο Σικάγο πολύ σύντομα, είναι μια μεγάλη πόλη με έναν ανίκανο κυβερνήτη», είπε ο πρόεδρος.

«Θα νικήσουμε κάθε κίνδυνο και θα συντρίψουμε κάθε απειλή για την ελευθερία μας σε κάθε επόμενη γενιά» διεμήνυσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνέχεια αφηγήθηκε μια ιστορία για στρατεύματα που φτύνονται, λέγοντας εν μέρει ότι η νέα πολιτική θα πρέπει να είναι «αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε».

«Οι άνθρωποι στέκονται, το στόμα τους είναι δίπλα τους (στους στρατιώτες) και τους φτύνουν και τους ουρλιάζουν. Και αυτός ο στρατιώτης που στέκεται εκεί, θέλει να πλακώσει στο ξύλο αυτό τον άνθρωπο, αλλά δεν του επιτρέπεται να κάνει τίποτα», είπε ο Τραμπ.

«Λέω ότι φτύνουν, εμείς χτυπάμε. Όλα καλά με αυτό; Νομίζω ότι ναι, φτύνουν, αυτό είναι κάτι καινούργιο. Αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε» (they spit, we hit) πρόσθεσε.

Σχετικά, ο Τραμπ είπε στη συνέχεια στους στρατηγούς ότι εάν στρατιωτικά ή αστυνομικά οχήματα χτυπηθούν με τούβλα ή άλλα αντικείμενα, οι αξιωματικοί θα πρέπει να «κάνουν ό,τι στο καλό» θέλουν.

«Βγείτε από αυτό το αυτοκίνητο και μπορείτε να κάνετε ό,τι στο καλό θέλετε, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι... τώρα μπορείτε να σκοτωθείτε από αυτό», είπε.

Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ χαρακτήρισε ορισμένα πολεμικά πλοία που κατασκευάστηκαν από τον στρατό «άσχημα».

«Είμαι πολύ αισθητικός άνθρωπος. Δεν μου αρέσουν αισθητικά ορισμένα από τα πλοία που κατασκευάζετε. Λένε, "Ω, είναι stealth"...Ένα άσχημο πλοίο δεν είναι απαραίτητο για να πεις ότι είσαι stealth», είπε.

Υποστήριξε επίσης ότι αξίζει ένα Νόμπελ Ειρήνης για την προσπάθειά του να επιλύσει διεθνείς κρίσεις.

«Θα πάρω το βραβείο Νόμπελ; Απολύτως όχι», είπε ο Τραμπ. «Θα το δώσουν σε κάποιον τύπο που δεν έκανε τίποτα».

Πρόσθεσε ότι θα ήταν «μεγάλη προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν λάβει το βραβείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε νωρίτερα να ειρωνεύεται τους στρατηγούς και τους ναυάρχους στο Κουάντικο, όπου τους απευθύνει λόγο.

Ο Τραμπ απείλησε να απολύσει στρατηγούς και ναυάρχους που δεν πληρούν τα πρότυπα:

«Έχουμε σπουδαίους ανθρώπους. Έχουμε πραγματικούς πολεμιστές. Και όταν δεν αποδίδουν όσο καλύτερα μπορούν, όταν δεν πιστεύουμε ότι είναι οι πολεμιστές μας, ξέρετε τι συμβαίνει; Λέμε ότι απολύονται, τούς λέμε να φύγουν».

Οι στρατιωτικοί άκουγαν σιωπηλοί νωρίτερα και τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγσεθ.

Ο Χέγκσεθ ξεκίνησε την ομιλία του δηλώνοντας ότι ο αμερικανικός στρατός είναι η ισχυρότερη, η πιο θανατηφόρα και η καλύτερα εκπαιδευμένη δύναμη στον πλανήτη, και πρέπει να είναι έτοιμος για πόλεμο, όχι για άμυνα.

Ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου αναφέρθηκε επίσης σε ευαίσθητα ζητήματα, καθιστώντας σαφές ότι τα τρανς άτομα δεν θα υπηρετούν πλέον στον στρατό.

