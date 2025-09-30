Χέγκσεθ: Τέλος στους χοντρούς στρατηγούς, τέλος στους άνδρες με φορέματα

Μια έκτακτη συνάντηση ανώτερων στρατηγών ξεκίνησε στις ΗΠΑ, με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στις ανακοινώσεις του Πιτ Χέγκσεθ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η αφρόκρεμα του αμερικανικού στρατού συγκεντρώνεται σε αυτή τη μορφή και σε τόσο μεγάλο αριθμό.

Ο Χέγκσεθ ξεκίνησε την ομιλία του δηλώνοντας ότι ο αμερικανικός στρατός είναι η ισχυρότερη, η πιο θανατηφόρα και η καλύτερα εκπαιδευμένη δύναμη στον πλανήτη, και πρέπει να είναι έτοιμος για πόλεμο, όχι για άμυνα.

Ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου αναφέρθηκε επίσης σε ευαίσθητα ζητήματα, καθιστώντας σαφές ότι τα τρανς άτομα δεν θα υπηρετούν πλέον στον στρατό:

«Τέλος οι άντρες με φορέματα. Τέλος η λατρεία της κλιματικής αλλαγής, τέλος η σύγχυση των φύλων. Τελειώσαμε με αυτές τις ανοησίες».

Ο υπουργός Πολέμου δήλωσε ακόμη στους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι δεν θέλει πλέον να βλέπει «χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους» ή υπέρβαρους στρατιώτες σε σχηματισμούς μάχης, τονίζοντας την ανάγκη τήρησης αυστηρών προτύπων φυσικής κατάστασης για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου να ηγούνται διοικήσεων σε όλη τη χώρα, στον κόσμο, είναι άσχημο θέαμα», δήλωσε ο Χέγκεθ κατά τη διάρκεια της ασυνήθιστης συγκέντρωσης των αξιωματικών σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Είναι κακό και δεν είναι αυτό που είμαστε».

Ο Χέγκεθ επεσήμανε τη δική του συμμετοχή σε ασκήσεις φυσικής κατάστασης ως παράδειγμα του προτύπου που αναμένει να ακολουθούν όλα τα αμερικανικά στρατεύματα.

«Όλα ξεκινούν με τη φυσική κατάσταση και την εμφάνιση», είπε. «Εάν ο Υπουργός Πολέμου μπορεί να κάνει τακτική, σκληρή σωματική άσκηση, το ίδιο μπορεί και κάθε μέλος της κοινής μας δύναμης», είπε.

«Σήμερα, κατά την καθοδήγησή μου, κάθε μέλος της κοινής δύναμης, σε κάθε βαθμό, υποχρεούται... να πληροί τις απαιτήσεις ύψους και βάρους δύο φορές το χρόνο. Όσοι διαφωνείτε με τις ντιρεκτίβες μου θα πρέπει να παραιτηθείτε», διεμήνυσε ο Χέγκεθ.

