Τραμπ προς στρατηγούς: Δεν έχω ξαναδεί τόσο σιωπηλή αίθουσα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε την Τρίτη να ειρωνεύεται τους στρατηγούς και τους ναυάρχους στο Κουάντικο, όπου τους απευθύνει λόγο.

«Δεν έχω μπει ποτέ σε μια αίθουσα τόσο σιωπηλή», είπε ο Τραμπ γελώντας.

Οι στρατιωτικοί άκουγαν σιωπηλοί νωρίτερα και τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγσεθ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε προειδοποιηθεί για «ένα ήσυχο πλήθος», αναφερόμενος στο στρατιωτικό κατεστημένο του Πενταγώνου.

«Μου είπαν ότι, "Κύριε, δεν θα ακούσετε ούτε ψίθυρο στην αίθουσα"», είπε. «Είπα ότι έπρεπε να κάνω αυτούς τους τύπους να χαλαρώσουν λίγο».

Δήλωσε ότι όποιος δεν εκτιμά τα μηνύματά του μπορεί να φύγει - και να παραιτηθεί.

«Αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω, μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα. Και πάει ο βαθμός σας, πάει και το μέλλον σας», είπε ο Τραμπ γελώντας.

Ο Τραμπ απείλησε να απολύσει στρατηγούς και ναυάρχους που δεν πληρούν τα πρότυπα:

«Έχουμε σπουδαίους ανθρώπους. Έχουμε πραγματικούς πολεμιστές. Και όταν δεν αποδίδουν όσο καλύτερα μπορούν, όταν δεν πιστεύουμε ότι είναι οι πολεμιστές μας, ξέρετε τι συμβαίνει; Λέμε ότι απολύονται, τούς λέμε να φύγουν».

Πρέπει να τονίσουμε την αξία την αξία αντί της πολιτικής ορθότητας, πρόσθεσε.



«Είμαστε 25 χρόνια μπροστά από την Ρωσία και την Κίνα στα υποβρύχια» είπε ακόμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε νωρίτερα ότι θα απολύει οποιονδήποτε δεν του αρέσει.

«Θα συναντηθώ με στρατηγούς, ναυάρχους και επικεφαλής, και αν κάποιος δεν μου αρέσει, θα τον απολύσω επί τόπου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η έκτακτη συνάντηση ανώτερων στρατηγών ξεκίνησε νωρίτερα στις ΗΠΑ, με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στις ανακοινώσεις των Τραμπ και Πιτ Χέγκσεθ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η αφρόκρεμα του αμερικανικού στρατού συγκεντρώνεται σε αυτή τη μορφή και σε τόσο μεγάλο αριθμό.

Ο Χέγκσεθ ξεκίνησε την ομιλία του δηλώνοντας ότι ο αμερικανικός στρατός είναι η ισχυρότερη, η πιο θανατηφόρα και η καλύτερα εκπαιδευμένη δύναμη στον πλανήτη, και πρέπει να είναι έτοιμος για πόλεμο, όχι για άμυνα.

Ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου αναφέρθηκε επίσης σε ευαίσθητα ζητήματα, καθιστώντας σαφές ότι τα τρανς άτομα δεν θα υπηρετούν πλέον στον στρατό.

Πηγή: skai.gr

