Η Χεζμπολάχ σταμάτησε τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στο πλαίσιο της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν που ανακοινώθηκε νωρίτερα, δήλωσαν στο Reuters τρεις λιβανέζικες πηγές κοντά στην οργάνωση.

Πάντως, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για την Τύρο, δείχνοντας ότι θα επιτεθεί σύντομα εκεί, αφότου ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η διάρκειας δύο εβδομάδων εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία θα περιγράφει την επίσημη θέση της σχετικά με την εκεχειρία και τον αναφορά του Νετανιάχου ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία εκεχειρίας, αναφέρουν στο πρακτορείο οι τρεις λιβανικές πηγές.

«Το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση του προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες και την προσπάθεια των ΗΠΑ να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποτελεί πλέον πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή», ανέφερε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Τονίζει ωστόσο πώς, αντίθετα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, αλλά και του Ανώτατου συμβουλίου ασφαλείας του Ιράν, ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στην εκεχειρία.

Εντολή εκκένωσης των IDF για κτίριο στην Τύρο στον νότιο Λίβανο

