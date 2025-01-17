Στις ΗΠΑ ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει να κάνει το Χόλιγουντ «ισχυρότερο από ποτέ», όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, ανακοινώνοντας πως ορίζει τους Σιλβέστερ Σταλόνε, Μελ Γκίμπσον και Γιον Βόιτ ως «ειδικούς πρεσβευτές», στόχος των οποίων θα είναι να φέρουν πίσω τις επιχειρήσεις που χάθηκαν σε «ξένες χώρες».

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω τον Γιον Βόιτ, τον Μελ Γκίμπσον και τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ως ειδικούς πρεσβευτές σε ένα σπουδαίο αλλά πολύ ταραγμένο μέρος, το Χόλιγουντ της Καλιφόρνια», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social την Πέμπτη (16/1).

«Θα μου χρησιμεύσουν ως ειδικοί απεσταλμένοι με σκοπό να φέρουν το Χόλιγουντ -το οποίο έχει χάσει πολλές δουλειές τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο εξωτερικό- πίσω μεγαλύτερο, καλύτερο και δυνατότερο από ποτέ. Αυτοί οι τρεις πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι θα είναι τα μάτια και τα αυτιά μου και θα κάνω ό,τι μου προτείνουν. Θα είναι και πάλι, όπως και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η χρυσή εποχή του Χόλιγουντ!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μελ Γκίμπσον, ο Γιον Βόιτ και o Σιλβέστερ Σταλόνε υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές του Τραμπ τα τελευταία χρόνια.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παρουσίασε τον εκλεγμένο πρόεδρο σε ένα γκαλά στο Mar-a-Lago τον Νοέμβριο, αποκαλώντας τον «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον». Πρωταγωνίστησε πρόσφατα στο δράμα της Paramount+ «Tulsa King» και συνυπογράφει το σενάριο και την παραγωγή της ταινίας δράσης του Τζέισον Στέιθαμ «Working Man».

Ο Μελ Γκίμπσον εξέφρασε την υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024. Μάλιστα, αφού μπήκε στη «μαύρη λίστα» του Χόλιγουντ για χρόνια μετά από αντισημιτικά σχόλια, επέστρεψε σκηνοθετώντας τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Hacksaw Ridge» το 2016.

Ο Γιον Βόιτ μίλησε διεξοδικά για τον θαυμασμό του για τον Τραμπ σε ένα εξώφυλλο του Variety πέρυσι. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο «Megalopolis» του Francis Ford Coppola και στη βιογραφική ταινία «Reagan», με τον Dennis Quaid στο ρόλο του προέδρου Ronald Reagan.

Πηγή: skai.gr

