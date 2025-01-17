Η διπλωματία της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αντιπρόεδρος της χώρας Χαν Τζενγκ θα είναι παρών στην τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Κίνα υιοθετεί τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας στην εξέταση και στην ανάπτυξη των σχέσεών της με τις ΗΠΑ», σημείωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου.

Πηγή: skai.gr

