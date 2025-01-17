Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Πεκίνο ανακοινώνει πως ο αντιπρόεδρος Χαν θα είναι παρών στην ορκωμοσία Τραμπ

«Η Κίνα υιοθετεί τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας με τις ΗΠΑ», αναφέρει η ανακοίνωση τύπου

Κοινοβούλιο Κίνας

Η διπλωματία της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αντιπρόεδρος της χώρας Χαν Τζενγκ θα είναι παρών στην τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Κίνα υιοθετεί τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας στην εξέταση και στην ανάπτυξη των σχέσεών της με τις ΗΠΑ», σημείωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ ορκωμοσία Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark