Πολλοί υποψήφιοι και διορισμένοι από τον Ντόναλντ Τραμπ για την κυβέρνηση του στοχοποιήθηκαν με απειλές για βόμβες, ανέφερε το FBI. Ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι είναι ενήμερος για «πολλές απειλές για βόμβες» καθώς και για περιστατικά «swatting», όπου καλούν και κάνουν φάρσες για να προκαλέσουν την αντίδραση της αστυνομίας στο σπίτι του στόχου.

Το swatting είναι μια πράξη εγκληματικής παρενόχλησης για την εξαπάτηση μιας υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης (μέσω τέτοιων μέσων όπως η εξαπάτηση ενός αποστολέα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ) για να στείλει μια ομάδα απόκρισης αστυνομίας ή υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης στη διεύθυνση άλλου ατόμου.

Η Ρεπουμπλικανή Ελίζ Στεφανίκ από τη Νέα Υόρκη, την οποία ο Τραμπ έχει προτείνει για τη θέση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, ήταν η πρώτη που ανέφερε ότι το σπίτι της οικογένειάς της στοχοποιήθηκε με απειλή βόμβας. Ενημερώθηκε για την απειλή ενώ οδηγούσε με τον σύζυγό της και τον τρίχρονο γιο της από την Ουάσιγκτον προς τη Νέα Υόρκη για το Thanksgiving. Η αστυνομία ερευνά τα περιστατικά, τα οποία συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης και το πρωί της Τετάρτης.

Ο υποψήφιος του Τραμπ για τη θέση του Υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, επίσης, στοχοποιήθηκε, όπως και ο Λι Ζέλντιν, υποψήφιος για επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος. Επιβεβαιώθηκε «απειλή αυτοσχέδιας βόμβας» στο σπίτι του Ζέλντιν, με μήνυμα που είχε «θεματική υπέρ της Παλαιστίνης». Ευτυχώς, αυτός και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Ο Ρεπουμπλικάνος Ματ Γκατζ από τη Φλόριντα, ο οποίος πρόσφατα απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ, είχε επίσης στοχοποιηθεί. Το γραφείο σερίφη στην κομητεία Οκαλούσα στη Φλόριντα επιβεβαίωσε ότι έγινε απειλή για βόμβα σε διεύθυνση στην πόλη Νάισβιλ. Δεν βρέθηκε βομβιστικός μηχανισμός κατά τη διάρκεια της έρευνας από την αστυνομία.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι του Τραμπ για επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και για Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αναφέρθηκε ότι, επίσης, στοχοποιήθηκαν εν μέσω συρρ των απειλών. Οι τοπικές αρχές έδρασαν γρήγορα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των εμπλεκόμενων ατόμων.

