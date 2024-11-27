Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα διορίσει τον 80χρονο Κιθ Κέλογκ, απόστρατο αντιστράτηγο, ως ειδικό απεσταλμένο για τη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας.

Ο Κέλογκ υπήρξε επικεφαλής προσωπάρχης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του τότε αντιπροέδρου Μάικ Πενς.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε ειδικός απεσταλμένος για τη σύγκρουση, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ σκεφτόταν εξαρχής να θεσπίσει μια τέτοια θέση.

Σε δήλωσή του στο Truth Social, ο εκλεγμένος πρόεδρος δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που προτείνω τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ να υπηρετήσει ως Βοηθός του Προέδρου και Ειδικός Απεσταλμένος για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο Κιθ είχε μια διακεκριμένη στρατιωτική και επιχειρηματική καριέρα, συμπεριλαμβανομένης της υπηρέτησης σε εξαιρετικά ευαίσθητους ρόλους Εθνικής Ασφάλειας στην πρώτη μου Διοίκηση. Ήταν μαζί μου από την αρχή! Μαζί, θα εξασφαλίσουμε την ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΔΥΝΑΜΗΣ και θα κάνουμε την Αμερική και τον κόσμο ΞΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ!» έγραψε ο Τραμπ.

