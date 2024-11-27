Έντι Ράμα: Συζητά με δημόσια σχολεία για την απαγόρευση του TikTok και του Snapchat

Για την απαγόρευση του TikTok και του Snapchat συμβουλεύεται συζητά με τα δημόσια σχολεία ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, σχετικά με την απαγόρευση του TikTok και του Snapchat, αποκαλώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απειλές για την ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η κριτική του Ράμα προς τις πλατφόρμες ακολούθησε τη δολοφονία ενός 14χρονου αγοριού από συμμαθητή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα περιστατικό που προκάλεσε διαμαρτυρίες σε όλη τη Βαλκανική χώρα. Ο ύποπτος δράστης μοιράστηκε εικόνες των τραυμάτων που προκάλεσε στο Snapchat μετά το περιστατικό και φωτογραφίες του με μαχαίρι ημέρες πριν. Βίντεο στο TikTok εμφανίστηκαν με ανήλικους να εκφράζουν υποστήριξη για την πράξη, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι τα κοινωνικά μέσα ενδέχεται να ενθαρρύνουν τη βία μεταξύ ανηλίκων.

Σε δημόσια συνάντηση την Τετάρτη με δασκάλους και γονείς σε σχολείο στην πρωτεύουσα Τίρανα, ο Ράμα περιέγραψε την απαγόρευση όχι ως τη μοναδική λύση, αλλά ως έναν τρόπο περιορισμού των χώρων που ενθαρρύνουν τη «βία, τον εκφοβισμό και τη βλακεία γενικά». Οι γονείς στην εκδήλωση εξέφρασαν ανησυχία για την επιρροή των κοινωνικών μέσων στα παιδιά τους, συμφωνώντας ότι απαιτείται κάποια μορφή παρέμβασης.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ως «προβληματικές», αλλά ξεχώρισε το Snapchat και το TikTok για τη «διάδοση χάους».

«Το TikTok εκτός Κίνας είναι σαν μια οργανωμένη δραστηριότητα για να μπερδέψει ολόκληρο τον πλανήτη», είπε, συγκρίνοντας τη μη ρυθμιζόμενη έκδοση του TikTok εκτός Κίνας με την αυστηρότερη κινεζική εκδοχή του. Ο ίδιος ο Ράμα έχει έναν επαληθευμένο λογαριασμό στο TikTok με 136.100 ακολούθους.

Αν και τα αλβανικά σχολεία έχουν απαγορεύσει τα τηλέφωνα για χρόνια, ο Ράμα είπε ότι ήρθε η ώρα να εξεταστεί μια νέα προσέγγιση. Η κυβέρνηση δεν θα λάβει «δραστικά μέτρα» μέχρι να πραγματοποιηθούν περαιτέρω διαβουλεύσεις με δασκάλους και γονείς στα σχολεία σε όλη τη χώρα, δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

