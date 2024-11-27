Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το έστρωσε για τα καλά στη Σεούλ - Αντιμέτωπη με πρωτοφανείς χιονοπτώσεις (Φωτογραφίες)

Η πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας καλύφθηκε από πυκνό χιόνι ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της πόλης των 12,4 εκατοστών τον Νοέμβριο του 1972

Σεούλ

Αντιμέτωπη με τις πιο έντονες χιονοπτώσεις για το μήνα Νοέμβριο  από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται τα αρχεία πριν από έναν αιώνα, το 1907 βρίσκεται η Σεούλ.

Η πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας έχει καλυφθεί από πυκνό χιόνι το οποίο σήμερα Τετάρτη έφτασε τουλάχιστον τα 16 εκατοστά - ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της πόλης των 12,4 εκατοστών, τον Νοέμβριο του 1972.

σεουλ

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στις πτήσεις αφού τα αεροσκάφη παραμένουν ακινητοποιημένα, δρόμοι έχουν κλείσει και υπάρχουν και καθυστερήσεις στα μέσα μεταφοράς.

Τουλάχιστον ένα άτομο φέρεται να έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες κοντά στη Σεούλ.

σεουλ

Ο Youn Ki-han, επικεφαλής του Τμήματος Μετεωρολογικών Προβλέψεων της Σεούλ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η έντονη χιονόπτωση οφείλεται στους ισχυρούς δυτικούς ανέμους και σε «σημαντική διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας της θάλασσας και του κρύου αέρα».

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και απόψε μέχρι και το πρωί της Πέμπτης.

σεουλ

Το κρύο έρχεται αφού η Σεούλ βίωσε μια περίοδο ήπιων φθινοπωρινών θερμοκρασιών.

«Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένιωσα ότι το φθινόπωρο του Νοεμβρίου ήταν κάπως πιο ζεστό, αλλά σε μόλις μια εβδομάδα νιώθω σαν να έχει μετατραπεί σε μια χειμερινή χώρα των θαυμάτων», δήλωσε ο επιχειρηματίας Bae Joo-han.

σεουλ

σεουλ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεούλ χιονοπτώσεις κακοκαιρία χιόνια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark