Αντιμέτωπη με τις πιο έντονες χιονοπτώσεις για το μήνα Νοέμβριο από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται τα αρχεία πριν από έναν αιώνα, το 1907 βρίσκεται η Σεούλ.

Η πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας έχει καλυφθεί από πυκνό χιόνι το οποίο σήμερα Τετάρτη έφτασε τουλάχιστον τα 16 εκατοστά - ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της πόλης των 12,4 εκατοστών, τον Νοέμβριο του 1972.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στις πτήσεις αφού τα αεροσκάφη παραμένουν ακινητοποιημένα, δρόμοι έχουν κλείσει και υπάρχουν και καθυστερήσεις στα μέσα μεταφοράς.

Τουλάχιστον ένα άτομο φέρεται να έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες κοντά στη Σεούλ.

Ο Youn Ki-han, επικεφαλής του Τμήματος Μετεωρολογικών Προβλέψεων της Σεούλ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η έντονη χιονόπτωση οφείλεται στους ισχυρούς δυτικούς ανέμους και σε «σημαντική διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας της θάλασσας και του κρύου αέρα».

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και απόψε μέχρι και το πρωί της Πέμπτης.

Το κρύο έρχεται αφού η Σεούλ βίωσε μια περίοδο ήπιων φθινοπωρινών θερμοκρασιών.

«Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένιωσα ότι το φθινόπωρο του Νοεμβρίου ήταν κάπως πιο ζεστό, αλλά σε μόλις μια εβδομάδα νιώθω σαν να έχει μετατραπεί σε μια χειμερινή χώρα των θαυμάτων», δήλωσε ο επιχειρηματίας Bae Joo-han.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.