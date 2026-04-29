Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συναντήθηκε την Τρίτη με κορυφαία στελέχη της Chevron, και άλλων ενεργειακών εταιρειών, για να συζητήσουν τα βήματα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ηρεμία των αγορών πετρελαίου εάν κριθεί απαραίτητο να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων επί μήνες, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου (futures), τη ναυτιλία και το φυσικό αέριο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της, Μάικ Γουίρθ, παρευρέθηκε στη συνάντηση για να συζητήσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, οι οποίες έχουν πληγεί από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, η προσωπάρχης του Τραμπ Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, παραβρέθηκαν επίσης στη συνάντηση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Axios.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν κίνδυνο για τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.

«Όλα τα στελέχη μίλησαν με ενθουσιασμό για τις ενέργειες που έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ για να απελευθερώσει την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία και δήλωσαν ότι ο Πρόεδρος κάνει όλα τα σωστά πράγματα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η κυβέρνηση Τραμπ την περασμένη εβδομάδα έδωσε παράταση 90 ημερών σε έναν νόμο για τη ναυτιλία που ονομάζεται Νόμος Τζόουνς, για να επιτρέψει σε πλοία με ξένη σημαία να μετακινούν εμπορεύματα όπως προϊόντα πετρελαίου και λιπάσματα μεταξύ λιμένων των ΗΠΑ, κάτι που κανονικά δεν επιτρέπεται.

Η αμερικανική κυβέρνηση αυτόν τον μήνα επικαλέστηκε επίσης τον Νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής που εξουσιοδοτεί το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Ενέργειας να αναλάβουν δράσεις για τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ συναντιέται τακτικά με στελέχη του ενεργειακού κλάδου για να ακούσει τα σχόλιά τους σχετικά με τις εγχώριες και παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να λάβει πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των κανονισμών για τη ρύπανση στα διυλιστήρια, σε μια προσπάθεια μείωσης των τιμών των καυσίμων.

Πηγή: skai.gr

