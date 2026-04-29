Σε αναβρασμό εξακολουθεί να βρίσκεται η τουρκική πλευρά, βλέποντας την Ελλάδα να συνεχίζει τις ενεργειακές συνεργασίες με τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου, την ώρα της επίσημης στήριξης της Γαλλίας. Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, σε τοποθέτησή του, είπε πως η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (TPAO) θα είναι από δω και στο εξής πιο ενεργή στο εξωτερικό. «Γι' αυτό είμαστε παρόντες στη Σομαλία και σύντομα θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα για τη Λιβύη», δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Δεν έχουμε εγκαταλείψει τις έρευνες στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο ενός νέου έργου, βρισκόμαστε σε εργασίες για έναν αγωγό φυσικού αερίου στην τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου. Η BOTAŞ πραγματοποιεί τη μηχανολογική μελέτη. Θεού θέλοντας, το φυσικό αέριο που θα βρούμε εκεί, μπορεί στη συνέχεια να το διοχετεύουμε στην Τουρκία μέσω μιας ροής. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι αυτή η συνδεσιμότητα».

Έσπευσε, επίσης, να τονίσει τη συνεργασία της Τουρκίας με τη Συρία και τις συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες πετρελαίου: «Έχουμε κοινές εργασίες με τη Συρία, τόσο στον τομέα των ορυκτών όσο και στον τομέα του πετρελαίου. Έχουμε εκφράσει στους ίδιους το ενδιαφέρον μας για ορισμένα κοιτάσματα στη βορειοανατολική Συρία. Στον τομέα της υπεράκτιας εξόρυξης, τους τελευταίους μήνες υπογράψαμε συμφωνίες συνεργασίας με τις Exxon, Chevron, BP, Shell και Total. Με την BP εργαζόμαστε επίσης πάνω σε μια συμφωνία που θα σας εκπλήξει αρκετά. Έχουμε φτάσει στο στάδιο της υπογραφής. Υπάρχει και η ιταλική εταιρεία Eni.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.