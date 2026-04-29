Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

«Δεν υπάρχει πολιτική βούληση στην ΕΕ να γίνει δεκτή η Τουρκία ως μέλος, ακόμη και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν, «ξεχνώντας» το ζήτημα της κατοχής της Κύπρου από τουρκικά στρατεύματα.

«Με τις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες, οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Αλλά με την ΕΕ στο σύνολό της, είναι διαφορετικά» υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Υπάρχουν απίστευτες προοπτικές συνεργασίας, απλώς πρέπει να δράσουμε».

Σε ό,τι αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Φιντάν σχολίασε ότι η παράταση της εκεχειρίας είναι σημαντική. «Είναι σημαντικό είναι να μην επιστρέψουμε στον πόλεμο... Η πρόταση των πλευρών να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ είναι σημαντική» δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

