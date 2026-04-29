ΔΟΑΕ: Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν παραμένει στο Ισφαχάν - Συζητάμε για την απομάκρυνσή του

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ εκτιμά ότι ένα μεγάλο ποσοστό του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν ήταν αποθηκευμένο στο Ισφαχάν όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη χώρα τον Ιούνιο του 2025, «και παραμένει εκεί έκτοτε», δήλωσε ο Γκρόσι.

Ο Γκρόσι ανέφερε ότι ο ΔΟΑΕ έχει συζητήσει με τη Ρωσία και άλλους τη δυνατότητα να απομακρυνθεί το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν εκτός χώρας, μια πολύπλοκη επιχείρηση που θα απαιτούσε είτε πολιτική συμφωνία είτε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ σε εχθρικό έδαφος.

«Το σημαντικό είναι το υλικό αυτό να φύγει από το Ιράν» ή να αραιωθεί ώστε να μειωθεί ο βαθμός εμπλουτισμού του, είπε.

Ο Γκρόσι δήλωσε ότι ο ΔΟΑΕ συμμετείχε στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα τον Φεβρουάριο, αλλά όχι στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία που διαμεσολάβησε το Πακιστάν. Ανέφερε επίσης ότι η υπηρεσία διεξαγάγει ξεχωριστές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ επικοινωνεί ανεπισήμως με το Ιράν.

Η τελευταία πρόταση του Ιράν προβλέπει την αναβολή των συζητήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά τον τερματισμό της πίεσης που ασκεί στο Στενό του Ορμούζ, εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό και σταματήσουν τον πόλεμο.

Ο Γκρόσι χαρακτήρισε αυτή την πρόταση ένδειξη ότι το Ιράν θέλει να ιεραρχήσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις που θέτουν οι ΗΠΑ, όπως ο περιορισμός του βαλλιστικού του προγράμματος και η διαχείριση των συμμάχων του, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, της Χαμάς στη Γάζα και των Χούθι στην Υεμένη.

«Εκεί που φαίνεται να δημιουργείται η απογοήτευση, και για τις δύο πλευρές, είναι ότι δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν ή να έχουν κοινή αντίληψη για το τι πρέπει να γίνει πρώτα ή με ποιον τρόπο», είπε.

