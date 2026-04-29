Ο διπλωματικός πυρετός για τη διευθέτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν συνεχίζεται, την ώρα που οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές αναταράξεις εξακολουθούν να προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στην ευρύτερη περιοχή και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) φαίνεται να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Πακιστάν και την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ «δεν θα βιαστούν να κάνουν μια κακή συμφωνία» και στο πλαίσιο αυτό αναμένει, σύμφωνα με πηγές του CNN, μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν τις επόμενες ημέρες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η πρόταση που απέστειλε εχθές η Τεχεράνη για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ με ταυτόχρονη άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων και μετάθεση του ζητήματος των πυρηνικών σε μεταγενέστερο χρόνο δεν ικανοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο που εμφανίζεται διατεθειμένος να συνεχίσει τον οικονομικό στραγγαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ φέρεται να έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, να προετοιμαστούν για παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Παράλληλα, η ένταση παραμένει υψηλή και στον Λίβανο, όπου τα ισραηλινά πλήγματα στον νότο της χώρας συνεχίζονται παρά την εκεχειρία, με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, μεταξύ των οποίων και τρεις διασώστες, και οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να καταστρέφουν υποδομές της Χεζμπολάχ.

Στο ενεργειακό πεδίο, η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ έρχεται να προστεθεί στην αβεβαιότητα που προκαλεί το ενδεχόμενο κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, εντείνοντας τους φόβους για νέες αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου.



