Ο Ντέιβιντ Γκρόσμαν (David Grossman), ο σπουδαίος Ισραηλινός συγγραφέας, χαρακτηρίζει «γενοκτονία» τον τρόπο με τον οποίο η χώρα του διεξάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και δηλώνει ότι «η καρδιά μου έχει ραγίσει», σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Repubblica.

«Αρνήθηκα επί χρόνια να χρησιμοποιήσω τον όρο "γενοκτονία". Αλλά τώρα δεν μπορώ να μην τον χρησιμοποιήσω, έπειτα από όσα διάβασα στις εφημερίδες, έπειτα από τις εικόνες που είδα και αφού μίλησα με ανθρώπους που ήταν εκεί».

«Θέλω να μιλήσω ως άνθρωπος που έκανε ό, τι μπορούσε για να μην φθάσει στο σημείο να χαρακτηρίσει το Ισραήλ γενοκτόνο κράτος».

«Και τώρα, με τεράστια οδύνη και με ραγισμένη την καρδιά, οφείλω να διαπιστώσω αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου. "Γενοκτονία". Είμαι μία λέξη χιονοστιβάδα: μόλις την προφέρεις δεν σταματά να μεγαλώνει, σαν χιονοστιβάδα. Και φέρνει όλο και μεγαλύτερη καταστροφή και δεινά», λέει ο πολυμεταφρασμένος ισραηλινός συγγραφέας.

Σε ερώτηση πώς αισθάνεται με τη σκέψη των αριθμών για τους νεκρούς στη Γάζα, απαντά: «νιώθω άρρωστος».

«Το να τοποθετεί κανείς μαζί τις λέξεις "Ισραήλ" και "λιμός", να το κάνεις αυτό εκκινώντας από την ιστορία μας, από την υποτιθέμενη ευαισθησία μας απέναντι στα δεινά της ανθρωπότητας, από την ηθική ευθύνη που πάντα λέγαμε ότι έχουμε απέναντι σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα και όχι μόνο απέναντι στους Εβραίους...όλα αυτά είναι συντριπτικά».

Ο συγγραφέας δηλώνει ότι παραμένει «απελπισμένα προσηλωμένος» στην ιδέα των δύο κρατών, της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, «κυρίως διότι δεν βλέπω εναλλακτική λύση» και χαιρετίζει τη βούληση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο.

«Πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα και δεν αντιλαμβάνομαι την υστερία με την οποία την υποδέχθηκε το Ισραήλ».

«Είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειασθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις: όχι όπλα. Και η εγγύηση διαφανών εκλογών από τις οποίες θα αποκλεισθεί οποιοσδήποτε σκέφτεται να χρησιμοποιήσει βία κατά του Ισραήλ», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

