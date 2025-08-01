Ουκρανία: Θετικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο για κυρώσεις κατά της Ρωσίας

O προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ ανέφερε σε ανάρτησή του πως οι εταίροι του Κιέβου επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν «θετικά μηνύματα» από τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη λήψη αυστηρών μέτρων εις βάρος της Μόσχας.

«Οι εταίροι μας επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν θετικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την επιβολή αυστηρών μέτρων εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας – κυρίως κυρώσεων με στόχο το ρωσικό πετρέλαιο και δευτερογενών δασμών -- μετά το πέρας της διορίας των 10 ημερών που έχει ορίσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Γιέρμακ στο Χ.

I held conversations with Jonathan Powell, National Security Adviser to the Prime Minister of the United Kingdom; Emmanuel Bonne, Diplomatic Adviser to the President of France; Gunter Sautter, National Security Adviser to the German Chancellor; and Pietro Carini, Deputy… pic.twitter.com/RdMIjecQg4 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 1, 2025

Πρόσθεσε πως συζήτησε επίσης τις προετοιμασίες για μια «ιστορική» διμερή συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον που υποστηρίζεται οικονομικά από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.