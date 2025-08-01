Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Θετικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο για κυρώσεις κατά της Ρωσίας

«Υπάρχουν θετικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την επιβολή αυστηρών μέτρων εις βάρος της Ρωσίας», λέει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι 

Ρωσία - Ουκρανία

O προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ ανέφερε σε ανάρτησή του πως οι εταίροι του Κιέβου επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν «θετικά μηνύματα» από τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη λήψη αυστηρών μέτρων εις βάρος της Μόσχας.

«Οι εταίροι μας επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν θετικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την επιβολή αυστηρών μέτρων εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας – κυρίως κυρώσεων με στόχο το ρωσικό πετρέλαιο και δευτερογενών δασμών -- μετά το πέρας της διορίας των 10 ημερών που έχει ορίσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Γιέρμακ στο Χ.

Πρόσθεσε πως συζήτησε επίσης τις προετοιμασίες για μια «ιστορική» διμερή συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον που υποστηρίζεται οικονομικά από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία ΗΠΑ κυρώσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark