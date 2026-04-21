Η Κύπρος δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει απευθείας συνομιλίες Ισραήλ–Λιβάνου

Η Κύπρος ανακοίνωσε ότι η πρότασή της να φιλοξενήσει απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παραμένει σε ισχύ.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε στο Associated Press ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αναλάβει αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο, επικαλούμενος τις «εξαιρετικές σχέσεις» και την εμπιστοσύνη που διατηρεί με τις χώρες της περιοχής.

Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος έχει φιλοξενήσει παρόμοιες διαπραγματεύσεις στο παρελθόν και ότι θα συζητήσει την πρόταση με τον, πρόεδρο του Λιβάνου, σε σύνοδο της ΕΕ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.