Η Κύπρος δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει απευθείας συνομιλίες Ισραήλ–Λιβάνου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, επικαλούμενος τις εξαιρετικές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής

Χριστοδουλίδης

Η Κύπρος ανακοίνωσε ότι η πρότασή της να φιλοξενήσει απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παραμένει σε ισχύ.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε στο Associated Press ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αναλάβει αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο, επικαλούμενος τις «εξαιρετικές σχέσεις» και την εμπιστοσύνη που διατηρεί με τις χώρες της περιοχής.

Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος έχει φιλοξενήσει παρόμοιες διαπραγματεύσεις στο παρελθόν και ότι θα συζητήσει την πρόταση με τον, πρόεδρο του Λιβάνου, σε σύνοδο της ΕΕ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κύπρος Λίβανος Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
