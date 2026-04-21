Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, γνωστός για τη στήριξή του στο Ισραήλ, άναψε τον πυρσό στην επίσημη τελετή για την Ημέρα Ανεξαρτησίας.

Ωστόσο, λίγο νωρίτερα, ανέβηκε στη σκηνή και συμμετείχε σε μουσικό πρόγραμμα, τραγουδώντας το «Libre» του Νίνο Μπράβο μαζί με τους καλλιτέχνες Μάλι Λεβί και Ρότεμ Κοέν.

«Το φως πάντα νικά το σκοτάδι, γιατί τα ψέματα και το μίσος υποχωρούν πάντοτε μπροστά στη δύναμη της αλήθειας και του χρόνου», δήλωσε ο Χαβιέρ Μιλέι στο πλήθος.

«Ανάβουμε αυτόν τον πυρσό προς τιμήν όλων όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την κυριαρχία του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι η νίκη δεν καθορίζεται από τον αριθμό των στρατιωτών, αλλά από τις δυνάμεις που προέρχονται από τον ουρανό», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

