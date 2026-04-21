Το Ιράν ενημέρωσε την αμερικανική πλευρά, μέσω του Πακιστάν, ότι δεν θα συμμετάσχει στον προγραμματισμένο γύρο συνομιλιών την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ, ενώ προς το παρόν δεν διαφαίνεται καμία προοπτική επιστροφής στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είχε αποδεχθεί την εκεχειρία και τις συνομιλίες βάσει ενός πλαισίου 10 σημείων, το οποίο, όπως υποστηρίζει, είχε γίνει αποδεκτό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της διαμεσολάβησης του Πακιστάν.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πηγές, η Ουάσινγκτον δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της, τόσο σε σχέση με την εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο όσο και κατά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όπου φέρεται να έθεσε νέες απαιτήσεις που υπερέβαιναν το αρχικό πλαίσιο.

Παράλληλα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι, παρά τη δική της κίνηση να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοΐα, οι ΗΠΑ συνέχισαν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Κατά συνέπεια, το Ιράν εκτιμά ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις δεν έχει νόημα και συνιστά «χάσιμο χρόνου», θεωρώντας ότι η αμερικανική πλευρά εμποδίζει την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει το Tasnim.

Αυτό το ζήτημα ανακοινώθηκε επίσης σήμερα μέσω Πακιστανών και το Ιράν δεν θα είναι παρόν στο Πακιστάν αύριο για να προστατεύσει πλήρως τα δικαιώματα του λαού του, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

