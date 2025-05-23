Τραμπ: Ολοκληρώθηκε μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι μόλις ολοκληρώθηκε μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Μια σημαντική ανταλλαγή κρατουμένων μόλις ολοκληρώθηκε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Θα τεθεί σε ισχύ σύντομα. Συγχαρητήρια και στις δύο πλευρές για αυτή τη διαπραγμάτευση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι μεγάλο;;;»

Χθες, το Κίεβο παρέδωσε στη Μόσχα κατάλογο με τα ονόματα 1.000 αιχμαλώτων πολέμου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επικείμενης ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η συμφωνία για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας ανταλλαγής είχε επιτευχθεί στις 16 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των πρώτων απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

