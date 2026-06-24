Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση 0,07% - Στα 278,89 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.470,95 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,07%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 278,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.196.881 μετοχές.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Coca Cola HBC, της Κύπρου και της Πειραιώς.

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκαν ανοδικά.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Coca Cola HBC, της Κύπρου και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.470,95 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,07%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.494,74 μονάδες (+0,89%) και κατώτερη τιμή στις 2.468,30 μονάδες (-0,18%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 278,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.196.881 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+7,28%), της Coca Cola HBC (+2,80%), της Κύπρου (+1,43%), της Πειραιώς (+1,06%) και της Aktor (+0,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-1,84%), της Alpha Bank (-1,36%), της Eurobank (-1,25%) και της Πειραιώς (-1,02%)

Οι μετοχές της Optima Bank είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,2185 ευρώ ανά μετοχή).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.864.252 και 4.890.846 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 41,95 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 37,28 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 65 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΟΛΠ (+7,28%) και ΥΚΝΟΤ (+5,47%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Orilina Properties (-4,14%) και Λανακάμ(κ) (-3,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 12,9600 +0,93%

ALLWYN: 13,76560 +0,29%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,9300 +1,43%

METLEN: 41,8800 -0,99%

OPTIMA: 10,1500 -1,84%

ΤΙΤΑΝ: 53,0000 +0,86%

ALPHA BANK: 3,9850 -1,36%

AEGEAN AIRLINES: 12,6400 +0,32%

VIOHALCO: 21,1500 -0,94%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,7800 -0,48%

ΔΑΑ: 10,5500 +0,09%

ΔΕΗ: 23,0000 αμετάβλητη

COCA COLA HBC:55,0000 +2,80%

ΕΛΠΕ: 10,5700 -0,28%

ELVALHALCOR: 5,6000 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 15,4200 -0,52%

ΕΥΔΑΠ: 10,5800 -0,75%

EUROBANK: 4,1720 -1,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7100 -0,59$

MOTOR OIL: 38,6000 -0,52%

JUMBO: 22,3800 +0,63%

ΟΛΠ: 42,0000 +7,28%

ΟΤΕ: 19,1100 +1,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,1200 -1,02%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0200 +0,13%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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