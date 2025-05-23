Τουρκία: Τουλάχιστον 50 στρατιωτικοί συνελήφθησαν για σχέσεις με το γκιουλενικό κίνημα

Πενήντα έξι στρατιωτικοί συνελήφθησαν σήμερα στην Τουρκία ως ύποπτοι για σχέσεις με το κίνημα του εκλιπόντος ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος κατηγορούνταν ότι ενορχήστρωσε απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι εν λόγω εν ενεργεία στρατιωτικοί συνελήφθησαν σε 36 από τις 81 επαρχίες της χώρας, ενώ άλλοι επτά εξακολουθούν να καταζητούνται.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εννέα αστυνομικοί συνελήφθησαν επίσης σήμερα για τους ίδιους λόγους.

Ο Φετουλάχ Γκιουλέν, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στα τέλη Οκτωβρίου 2024 στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ζούσε από το 1999, ήταν στενός σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προτού γίνει ορκισμένος εχθρός αυτού του τελευταίου.

Η Άγκυρα κατηγορεί τους οπαδούς του Γκιουλέν ότι διείσδυσαν στους τουρκικούς θεσμούς, μεταξύ των οποίων στη δικαιοσύνη, στον στρατό, στην αστυνομία και στην εκπαίδευση, με σκοπό τη δημιουργία ενός "παράλληλου κράτους".

Τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι που κατηγορούνταν ότι ανήκαν στο γκιουλενιικό δίκτυο έχουν συλληφθεί μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Από αυτούς, σχεδόν 9.000 φυλακίστηκαν.

Μετά τον θάνατο του Γκιουλέν, ο πρόεδρος Ερντογάν ορκίστηκε να καταδιώξει τους οπαδούς του "όπου κι αν βρίσκονται".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

