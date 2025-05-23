Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας στο Βατικανό, ωστόσο επιβεβαίωσε πως αυτές θα συνεχιστούν, χωρίς να αναφέρει το πού, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως μεταδίδει το Tass, ο Λαβρόφ είπε πως θεωρεί «άβολο» να γίνει μια τέτοια συνάντηση «μεταξύ ορθόδοξων χωρών σε καθολική τοποθεσία», ενώ σημείωσε πως και οι δύο χώρες συμφωνούν να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Για το προσχέδιο της συμφωνίας σημείωσε πως, από πλευράς Ρωσίας, είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Παράλληλα, διαμήνυσε πως η Μόσχα δεν θα επιτρέψει στους ρωσόφωνους στην Ουκρανία να παραμείνουν υπό την κυριαρχία μιας «χούντας», όπως αποκάλεσε, την ηγεσία του προέδρου Ζελένσκι. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επισήμανε πως θα ήταν «έγκλημα» για τη Ρωσία να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο.

Πρόσθεσε πως ο απλούστερος τρόπος διευθέτησης της σύγκρουσης θα ήταν η διεθνής κοινότητα να απαιτήσει από την Ουκρανία να ακυρώσει τους νόμους που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ρωσόφωνων.

Αναζητείται τοποθεσία

Υπενθυμίζεται πως και το Κρεμλίνο ανέφερε χτες, Πέμπτη, ότι δεν υπάρχει συμφωνία για δεύτερη ουκρανορωσική συνάντηση που θα μπορούσε να οργανωθεί στο Βατικανό.

«Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δεν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία για τις προσεχείς συναντήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Η δουλειά συνεχίζεται για την εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί», σημείωσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 19 Μαΐου στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς θα διεξαχθεί στο Βατικανό. Ο νέος πάπας Λέων ΙΔ πρότεινε την περασμένη εβδομάδα τη μεσολάβησή του ανάμεσα στους εμπόλεμους ολόκληρου του κόσμου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντρ Στουμπ διαβεβαίωσε στη δημόσια φινλανδική τηλεόραση ότι τεχνικού χαρακτήρα συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και με τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους και το Βατικανό.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν ανακοινώσει ότι θέλουν να υλοποιηθεί η συμφωνία για την ανταλλαγή «1.000 έναντι 1.000» αιχμαλώτων πολέμου η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Τουρκία πριν από οποιεσδήποτε άλλες συνομιλίες.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Κίεβο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σε ό,τι αφορά τον τόπο μίας νέας διμερούς συνάντησης με τους Ρώσους, και κυρίως «την Τουρκία, το Βατικανό, την Ελβετία».

Πηγή: skai.gr

