Ουκρανία: Κατηγορεί τη Ρωσία για τις εκρήξεις στα στρατολογικά γραφεία

Ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας της Ουκρανίας Ιβάν Βιχίβσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές υπηρεσίες κατασκοπείας ευθύνονται για μια σειρά εκρήξεων σε στρατιωτικά στρατολογικά γραφεία.

«Καταλαβαίνουμε σαφώς, μαζί με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη επίθεση από τις ειδικές υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να… αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση», ανέφερε ο Βιχίβσκι σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

