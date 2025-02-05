Καμία μεταβολή στις επιδόσεις των μαθητών δεν καταγράφηκε από την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία, αναφέρουν τώρα οι ειδικοί.

Μελέτη δείχνει ότι οι απαγορεύσεις τηλεφώνων στα σχολεία δεν έχουν στην πραγματικότητα κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ εξέτασαν 1.227 μαθητές από 30 σχολεία σε όλη την Αγγλία - 20 από τα οποία είχαν περιορισμούς στη χρήση τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ των απαγορεύσεων τηλεφώνου και των υψηλότερων βαθμών, της βελτιωμένης ψυχολογίας ή της καλύτερης σωματικής υγείας.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η απαγόρευση τηλεφώνων δεν μειώνει τον συνολικό χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά σε smartphone και μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλη την εβδομάδα.

Οι απαγορεύσεις πέτυχαν μόνο τη μείωση της χρήσης smartphone και μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά 40 λεπτά και 30 λεπτά την ημέρα αντίστοιχα, καθώς οι μαθητές απέκτησαν πρόσβαση στα κινητά όταν επέστρεψαν στο σπίτι.

Η συγγραφέας της μελέτης και καθηγήτρια Miranda Pallan λέει ότι «η μελέτη μας υποδηλώνει ότι οι σχολικές πολιτικές δεν είναι το όπλο για την πρόληψη των επιζήμιων επιπτώσεων της χρήσης smartphone και μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περιοριστικές πολιτικές για την ψυχαγωγική χρήση του τηλεφώνου στα σχολεία δεν οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ των μαθητών, αλλά ότι η αντιμετώπιση της συνολικής χρήσης τηλεφώνου θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας μεταξύ των εφήβων».

Οι απαγορεύσεις των τηλεφώνων στα σχολεία παρουσιάζονται συχνά από τους υποστηρικτές τους ως λύση για την απόσπαση προσοχής και τις επιζήμιες συνέπειες της χρήσης τηλεφώνου.

Ορισμένα σχολεία απαιτούν απλώς να αφήνονται τα τηλέφωνα σε τσάντες ή ντουλάπια κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και στο μεσημεριανό γεύμα, ενώ άλλα έχουν εισαγάγει θήκες που κλειδώνουν τα smartphone των μαθητών μέχρι να τα ξεκλειδώσει ένα μέλος του προσωπικού.

Πέρυσι, ένας από τους μεγαλύτερους σχολικούς ομίλους του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ormiston Academies Trust, επέβαλε απαγόρευση στα smartphone και για τους 35.000 μαθητές του.

Εκείνη την εποχή, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Τομ Ρις ανέφερε ότι υπάρχει «σαφή συσχέτιση» μεταξύ προβλημάτων ψυχικής υγείας και έντονης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ομοίως, η Katharine Birbalsingh, διευθύντρια και συνιδρυτής του Michaela Community School ζήτησε την πλήρη απαγόρευση των smartphone για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Ωστόσο, αυτή η μελέτη φαίνεται να απορρίπτει την ιδέα ότι η ύπαρξη τηλεφώνων στο σχολείο συνδέεται με επιζήμια αποτελέσματα.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από κάθε έναν από τους μαθητές στη μελέτη για περισσότερους από 12 μήνες, μετρώντας την ψυχική τους υγεία και ευεξία παράλληλα με φυσικούς παράγοντες όπως ο ύπνος και η άσκηση.

Η μελέτη χρησιμοποίησε την Κλίμακα Ψυχικής Ευημερίας Warwick-Edinburgh για να εξετάσει την ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων και για να αξιολογήσει τα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους των μαθητών.

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο περιορισμών, τα δεδομένα δεν έδειξαν διαφορά μεταξύ των μαθητών στα σχολεία που έχουν επιβάλλει απαγόρευση του κινητού σε σύγκριση με τα άλλα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.