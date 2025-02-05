Τριγμοί στην κυβέρνηση του Προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έπειτα από μια χαοτική τηλεοπτική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ως αποτέλεσμα, ο υπουργός Εσωτερικών Χουάν Φερνάντο Κρίστο ζήτησε τη μαζική παραίτηση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου, λέγοντας ότι πλέον «δεν ήταν βιώσιμο».

Ένας στενός συνεργάτης του προέδρου έχει ήδη παραιτηθεί, καθώς η τα ποσοστά της κυβέρνησης έχουν αρχίσει να υποχωρούν έναν χρόνο πριν από τις επόμενες εκλογές.

Ένα πλειοψηφικό υπουργικό συμβούλιο θα επέτρεπε στον Πέτρο «να κάνει τις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κυβέρνηση», δήλωσε ο Κρίστο την Τετάρτη σε ανάρτησή του στο X.

Ο Χόρχε Ρόχας, επικεφαλής του διοικητικού τμήματος της προεδρίας, ανακοίνωσε την παραίτησή του περίπου μία ώρα νωρίτερα σε συνέντευξή του στο W Radio. Είχε αντικαταστήσει τη Λόρα Σαράμπια, μια ισχυρή σύμμαχο του Πέτρο που ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών, μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Η αντίδραση του νομίσματος στις εξελίξεις ήταν μέτρια, με το πέσο της Κολομβίας να περιορίζει ορισμένες από τις προηγούμενες απώλειές του και να κινείται στους ρυθμούς των άλλων νομισμάτων της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, η διαμάχη στο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εντείνει τα προβλήματα αξιοπιστίας για την κυβέρνηση του Πέτρο που θα μπορούσαν να βλάψουν το επενδυτικό κλίμα, σύμφωνα με τον Gilberto Hernandez-Gomez, αναλυτή της Λατινικής Αμερικής στην Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

«Το θέμα είναι ότι η χώρα πρέπει να αντικατοπτρίζει την αξιοπιστία της πολιτικής στα δημοσιονομικά, δεν μπορούν πραγματικά να αντέξουν οικονομικά άλλον έναν χρόνο σαν τον προηγούμενο», είπε μέσω email.

Στην εξάωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Τρίτης το βράδυ, η οποία μεταδόθηκε προκειμένου να εκπέμψει ένα μήνυμα υπέρ της διαφάνειας, οι υπουργοί αντάλλαξαν επιθέσεις και κατέθεσαν προσωπικά παράπονα. Από τη συνεδρίαση προέκυψε ένα σαφές ρήγμα μεταξύ αξιωματούχων πιστών στον πρόεδρο και εκείνων που επικρίνουν τις αποφάσεις του εν μέσω διαφόρων σκανδάλων.

Η αντιπρόεδρος Francia Marquez, η υπουργός Περιβάλλοντος Susana Muhamad, ο επικεφαλής προγραμματισμού Alexander Lopez και άλλοι βασικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανοιχτά τα παράπονά τους για την επιστροφή στην κυβέρνηση του Armando Benedetti, πρώην πρεσβευτή στη Βενεζουέλα, και τον διορισμό της 30χρονης Σαραμπία. Υποστήριξαν ότι δεν αντιπροσωπεύουν το πολιτικό σχέδιο με βάση το οποίο ο Πέτρο έγινε ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της χώρας των Άνδεων.

Ο Πέτρο υπερασπίστηκε τους αξιωματούχους του και είπε ότι η κυβέρνησή του δεν ήταν «σεχταριστική», προσθέτοντας ότι όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Η Κολομβία αντιμετωπίζει βαθιά δημοσιονομικά προβλήματα εν μέσω χαμηλότερων από τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα και χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα βορειοανατολικά, όπου αντιμετωπίζει ένοπλες ομάδες ανταρτών. Κατά τη διάρκεια της εξάωρης συνεδρίασης, ο Πέτρο δεν έθιξε τη συνεχιζόμενη κρίση στην περιοχή Κατατούμπο, η οποία επλήγη από έντονα περιστατικά βίας τον περασμένο μήνα με αποτέλεσμα 50.000 άνθρωποι να εκτοπιστούν.



Και σε μια απροσδόκητη κίνηση στην αρχή της συνάντησης, ο πρόεδρος κάλεσε την κρατική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου Ecopetrol SA να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ, επικαλούμενος τη θέση της κυβέρνησής του ενάντια στο fracking, το οποίο λέει ότι είναι καταστροφικό για τη φύση και την ανθρωπότητα.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.