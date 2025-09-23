Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν να υπερασπιστούν το έδαφος του ΝΑΤΟ, ενόψει της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Θα συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», δήλωσε την Τρίτη στην τηλεόραση του CBS ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτή η δέσμευση παραμένει ακλόνητη».

Η συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά από πολλαπλές ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου μελών της, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας και της Εσθονίας. Την Τρίτη, η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε ότι η κρίσιμη υποδομή της χώρας διαταράχθηκε μετά την είσοδο drones στον εναέριο χώρο της.

Ο Ρούμπιο είπε: «Αυτό που είδατε είναι το ΝΑΤΟ να ανταποκρίνεται σε αυτές τις παραβιάσεις όπως ανταποκρίνεται πάντα. Με αναχαιτίσεις».

Αυτό θα συνεχίσει να κάνει το ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εταίρος στο ΝΑΤΟ… το πιο σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

