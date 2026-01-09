Τραμπ: Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα δαπανήσουν 100 δισ. δολάρια στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν τουλάχιστον 100 δισ. για την ανοικοδόμηση των πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας.

«Αύριο (δηλαδή σήμερα) θα έχουμε συνάντηση με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά στελέχη στο Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News χτες. «Οι 14 κορυφαίες εταιρείες θα έρθουν εδώ. Θα αναλάβουν την ανασυγκρότηση όλων των πετρελαϊκών υποδομών και θα δαπανήσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε.

«Παίρνουμε πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα γίνουν τρισεκατομμύρια δολάρια», είπε, ενώ σημείωσε «θα βάλουμε μια τάξη» στη Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως λόγω της αμερικανικής παρέμβασης «θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, κάτι που είναι εξαιρετικό για όλους».

