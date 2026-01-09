Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό βίντεο: Πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό στο κεφάλι βουλευτή στην Ονδούρα

Το περιστατικό έγινε έξω από το Κογκρέσο, την ώρα που η βουλευτής έδινε συνέντευξη - Τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ενδέχεται να έχασε και την ακοή στο αυτί 

Ονδούρα

Σοκαριστική επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό δέχθηκε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας, η βουλευτής του Εθνικού Κόμματος (PN) Γκλάντις Ορόρα Λόπες, την Πέμπτη. 

Ένας διαδηλωτής πέταξε τον εκρηκτικό μηχανισμό πάνω στο κεφάλι της βουλευτή, την ώρα που έδινε συνέντευξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. 

«Φτάνουμε στα επείγοντα, πονάω πολύ. Έχω χάσει την ακοή στο ένα αυτί, νομίζω ότι οι κάμερες με κατέγραψαν. Πρέπει να ζητήσω από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να με προστατεύσει», δήλωσε η Λόπεζ μετά την επίθεση, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο. 

Από το κόμμα της ανέφεραν πως υπεύθυνοι για την επίθεση ήταν ακροαριστεροί διαδηλωτές. 

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το πώς έγινε η επίθεση έξω από το Κογκρέσο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ονδούρα εκρηκτικός μηχανισμός βουλευτής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark