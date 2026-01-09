Σοκαριστική επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό δέχθηκε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας, η βουλευτής του Εθνικού Κόμματος (PN) Γκλάντις Ορόρα Λόπες, την Πέμπτη.

Ένας διαδηλωτής πέταξε τον εκρηκτικό μηχανισμό πάνω στο κεφάλι της βουλευτή, την ώρα που έδινε συνέντευξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Nuestra diputada nacionalista Gladis Aurora López ha sido trasladada de emergencia a un hospital luego que un manifestante de libre lanzara una bomba Molotov. @Lredondo esto es culpa tuya ! pic.twitter.com/Z9TPGvPGCM — Steven Rodríguez (@Rodriguezshr) January 8, 2026

BREAKING: Video shows someone throwing an explosive toward a crowd near the outskirts of Honduras’ Congress. pic.twitter.com/FB6zypq4qw — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 8, 2026

«Φτάνουμε στα επείγοντα, πονάω πολύ. Έχω χάσει την ακοή στο ένα αυτί, νομίζω ότι οι κάμερες με κατέγραψαν. Πρέπει να ζητήσω από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να με προστατεύσει», δήλωσε η Λόπεζ μετά την επίθεση, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο.

Από το κόμμα της ανέφεραν πως υπεύθυνοι για την επίθεση ήταν ακροαριστεροί διαδηλωτές.

Expresamos nuestra más profunda solidaridad con la compañera Diputada Gladis Aurora López, quien hoy fue víctima de un condenable atentado criminal en el CN.Rechazamos enérgicamente toda forma de violencia que atente contra la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres.#🇭🇳 pic.twitter.com/c2z5awqvyb — Paty Figueroa (@patriciafigue5) January 9, 2026

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το πώς έγινε η επίθεση έξω από το Κογκρέσο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Πηγή: skai.gr

