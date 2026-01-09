Στην επερχόμενη συνάντησή του με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, αναφέρθηκε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ματσάδο θα βρεθεί στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα και δήλωσε ότι «ανυπομονεί» να την συναντήσει.

«Καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στον αγαπημένο του τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Trump plans to meet with Venezuela opposition leader Maria Corina Machado next week https://t.co/7L30mRPs3H — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

Ωστόσο, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν έχει τα προσόντα για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας καθώς «δεν χαίρει ούτε υποστήριξης ούτε σεβασμού μέσα στη χώρα της».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» αν η Ματσάδο του παρέδιδε το Νόμπελ Ειρήνης της, όπως έχει δηλώσει η ίδια ότι θέλει να κάνει, για να ευχαριστήσει τον Τραμπ για την σύλληψη του Μαδούρο και την «απελευθέρωση» της Βενεζουέλας.

«Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ., ο οποίος δεν έχει χωνέψει το γεγονός ότι επελέγη η Ματσάδο και όχι ο ίδιος για το Νόμπελ Ειρήνης.

🚨OMG: Trump says he wants the Nobel Prize belonging to Venezuelan opposition leader María Corina Machado and expects her to give it to him when she comes to DC next week.



He can’t be insane enough to take out Maduro just because he wanted her award, can he? pic.twitter.com/6Z9Cpozmy5 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 9, 2026

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για άλλη μια φορά τα παράπονά του ιδιαίτερα εναντίον της Νορβηγίας.

«Εκεί βρίσκεται η επιτροπή (σ.σ.: που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης). (...) Έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Νορβηγία. Είτε έχει κάποια επιρροή σ' αυτό είτε όχι. Πιστεύω πως έχει. Λένε πως δεν έχει. Όμως όταν έχεις βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, θα έπρεπε να πάρεις ένα (Νόμπελ) για καθέναν απ' αυτούς», υποστήριξε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ.

