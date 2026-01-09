Λογαριασμός
Τραμπ: «Θα ήταν μεγάλη μου τιμή να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης της Ματσάδο» - Βίντεο

«Ανυπομονώ να την συναντήσω και να τη χαιρετήσω» την ερχόμενη εβδομάδα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αν και πρόσφατα είχε μιλήσει απαξιωτικά για αυτήν

trump

Στην επερχόμενη συνάντησή του με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, αναφέρθηκε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ματσάδο θα βρεθεί στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα και δήλωσε ότι «ανυπομονεί» να την συναντήσει. 

«Καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στον αγαπημένο του τηλεοπτικό δίκτυο  Fox News.

Ωστόσο, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν έχει τα προσόντα για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας καθώς «δεν χαίρει ούτε υποστήριξης ούτε σεβασμού μέσα στη χώρα της».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» αν η Ματσάδο του παρέδιδε το Νόμπελ Ειρήνης της, όπως έχει δηλώσει η ίδια ότι θέλει να κάνει, για να ευχαριστήσει τον Τραμπ για την σύλληψη του Μαδούρο και την «απελευθέρωση» της Βενεζουέλας. 

«Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ., ο οποίος δεν έχει χωνέψει το γεγονός ότι επελέγη η Ματσάδο και όχι ο ίδιος για το Νόμπελ Ειρήνης.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για άλλη μια φορά τα παράπονά του ιδιαίτερα εναντίον της Νορβηγίας.

«Εκεί βρίσκεται η επιτροπή (σ.σ.: που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης). (...) Έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Νορβηγία. Είτε έχει κάποια επιρροή σ' αυτό είτε όχι. Πιστεύω πως έχει. Λένε πως δεν έχει. Όμως όταν έχεις βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, θα έπρεπε να πάρεις ένα (Νόμπελ) για καθέναν απ' αυτούς», υποστήριξε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ.

