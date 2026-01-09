Αυξημένες εντάσεις καταγράφηκαν σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες την Πέμπτη, μετά το δεύτερο περιστατικό πυροβολισμών με εμπλοκή ομοσπονδιακών αξιωματικών μετανάστευσης μέσα σε δύο ημέρες, γεγονός που βάθυνε το ρήγμα ανάμεσα σε πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές σχετικά με τις συνθήκες και τα αίτια των επεισοδίων, στον απόηχο της σκληρής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στο μεταναστευτικό.

Στη Μινεσότα οι διαδηλώσεις εντάθηκαν μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης μητέρας από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) την Τετάρτη. Πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές για το περιστατικό, ενώ ερευνητές της πολιτείας κατήγγειλαν ότι αποκλείστηκαν από την ομοσπονδιακή έρευνα.

Λίγες ώρες αργότερα, στο Όρεγκον, πράκτορας της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα και μία γυναίκα στο Πόρτλαντ το απόγευμα της Πέμπτης. Και σε αυτή την περίπτωση, οι τοπικές αρχές – που απηύθυναν άμεσα έκκληση για ψυχραιμία – δήλωσαν ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν την εκδοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Και στα δύο περιστατικά, δήμαρχοι και κυβερνήτες των Δημοκρατικών απαίτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ να αποσύρει τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί κυρίως σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς. Η πρακτική αυτή έχει την έγκριση πολλών υποστηρικτών του προέδρου, καθώς ο Τραμπ είχε προεκλογικά δεσμευθεί για μαζικές απελάσεις μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Οι Δημοκρατικοί και οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα καταγγέλλουν τις επιθετικές επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής ως αχρείαστη πρόκληση.

«Όταν ένας πρόεδρος επικροτεί τη διάλυση οικογενειών και επιχειρεί να κυβερνήσει μέσω του φόβου και του μίσους αντί για κοινές αξίες, δημιουργεί ένα περιβάλλον ανομίας και απερισκεψίας», δήλωσε η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ.

Αμφότερα τα περιστατικά σε Μινεάπολη και Πόρτλαντ, οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι εντάσσονται σε μια αυξανόμενη τάση κατά την οποία ύποπτοι εγκληματίες και ακτιβιστές κατά του Τραμπ χρησιμοποιούν τα οχήματά τους ως όπλα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οπτικό υλικό έχει αντικρούσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Στη Μινεσότα, πράκτορας της ICE πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, Αμερικανίδα πολίτη, η οποία – σύμφωνα με ακτιβιστή – συμμετείχε σε «περιπολία γειτονιάς» που παρακολουθεί τις δραστηριότητες της ICE. Οι ομοσπονδιακές αρχές υποστήριξαν ότι επιχείρησε να παρασύρει τον πράκτορα με το αυτοκίνητό της, ενώ όσοι υπερασπίζονται τη γυναίκα εκτιμούν ότι το βίντεο δείχνει πως έστριψε το όχημα μακριά από αυτόν.

Στο περιστατικό του Πόρτλαντ, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε ότι ο οδηγός, φερόμενος ως μέλος συμμορίας από τη Βενεζουέλα, επιχείρησε να «οπλοποιήσει» το όχημά του και να παρασύρει πράκτορες. Σύμφωνα με το DHS, «ένας πράκτορας πυροβόλησε αμυντικά», ενώ ο οδηγός και ένας συνεπιβάτης διέφυγαν. Η αστυνομία του Πόρτλαντ ανακοίνωσε ότι αργότερα εντοπίστηκαν δύο άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η Εθνοφρουρά σε επιφυλακή

Εν μέσω φόβων για εκτεταμένες ταραχές, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, έθεσε την Εθνοφρουρά της πολιτείας σε επιφυλακή.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη στη Μινεάπολη, φωνάζοντας «ντροπή» και «δολοφονία» προς ένοπλους και μασκοφόρους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς, ορισμένοι εκ των οποίων έκαναν χρήση δακρυγόνων και σφαιριδίων πιπεριού.

«Νιώθω ότι βρισκόμαστε σε καμπή. Δεν μπορώ να το πω αρκετές φορές, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει», δήλωσε η 52χρονη διαδηλώτρια Ρέιτσελ Χόπι. «Δεν σας θέλουμε εδώ. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να βρίσκεστε εδώ. Καταστρέφετε τις κοινότητές μας», πρόσθεσε, αναφερόμενη στους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς.

Αξιωματούχοι της Μινεσότα κατήγγειλαν ότι δεν τους παραχωρήθηκε πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία από τον χώρο του περιστατικού, στο υλικό της υπόθεσης ή σε καταθέσεις. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ότι η πολιτεία απλώς δεν έχει αρμοδιότητα.

Χωρίς πρόσβαση στα στοιχεία, το Γραφείο Ποινικών Ερευνών της Μινεσότα ανακοίνωσε ότι αποσύρθηκε από την έρευνα.

Ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε την Γκουντ ήταν μεταξύ των 2.000 ομοσπονδιακών αξιωματικών που η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει στην περιοχή της Μινεάπολης, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη επιχείρηση του DHS στην ιστορία». Η επιχείρηση εντάσσεται στην πανεθνική καταστολή της μετανάστευσης και συνδέεται επίσης με πολιτικά φορτισμένη έρευνα για καταγγελίες απάτης σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της σομαλικής κοινότητας.

Προηγούμενο περιστατικό

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε ενημέρωση Τύπου, χαρακτήρισε επανειλημμένα τις ενέργειες της Γκουντ ως «επίθεση» κατά των αρχών επιβολής του νόμου και δήλωσε ότι ο πράκτορας «αξίζει ευγνωμοσύνη».

Ο Βανς ανέφερε ότι ο ίδιος πράκτορας είχε συρθεί από αυτοκίνητο πέρυσι, φέροντας τραυματισμούς που χρειάστηκαν 33 ράμματα. Η περιγραφή αυτή αντιστοιχεί σε περιστατικό του Ιουνίου 2025, όταν μετανάστης χωρίς νόμιμα έγγραφα επιχείρησε να διαφύγει κατά τη σύλληψή του στο Μπλούμινγκτον της Μινεσότα, σύροντας πράκτορα της ICE για περίπου 100 μέτρα.

Ο πράκτορας, που σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα ονομάζεται Τζόναθαν Ρος, υπέστη τραύματα στο χέρι και στο μπράτσο που χρειάστηκαν συνολικά 33 ράμματα. Ο οδηγός καταδικάστηκε τον προηγούμενο μήνα για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό.

Στο μεταξύ, περισσότερες πληροφορίες ήρθαν στο φως για τη Ρενέ Γκουντ, η οποία, σύμφωνα με τη Washington Post, είχε μία 15χρονη κόρη και δύο γιους ηλικίας 12 και 6 ετών.

Η Μισέλ Γκρος, πρόεδρος της οργάνωσης Community United Against Police Brutality και νομική βοηθός της National Lawyers Guild, δήλωσε στο Reuters ότι γνώριζε προσωπικά τη συμμετοχή της Γκουντ στις περιπολίες πολιτών που παρακολουθούν τη δράση της ICE και ότι «αυτό έκανε» όταν σκοτώθηκε.

Η Γκρος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της Νόεμ ότι η Γκουντ «παρακολουθούσε και παρεμπόδιζε» τους πράκτορες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία δικαιολογία για χρήση θανατηφόρας βίας», δήλωσε. «Οι άνθρωποι απλώς ασκούν το συνταγματικό τους δικαίωμα να βιντεοσκοπούν την αστυνομία».

Αυτό που παραμένει έντονα αμφισβητούμενο μεταξύ ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχών είναι το τι συνέβη στα δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο της Γκουντ.

Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν δύο μασκοφόρους αξιωματικούς να πλησιάζουν το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε σταματήσει κάθετα σε δρόμο της Μινεάπολης. Καθώς ένας από τους αξιωματικούς τής ζητούσε να βγει από το όχημα και τραβούσε το χερούλι της πόρτας, το αυτοκίνητο κινήθηκε στιγμιαία προς τα πίσω και στη συνέχεια προχώρησε μπροστά, στρίβοντας δεξιά.

Ένας τρίτος αξιωματικός τράβηξε το όπλο του και πυροβόλησε τρεις φορές ενώ έκανε βήματα προς τα πίσω, με τις τελευταίες σφαίρες να κατευθύνονται προς το παράθυρο του οδηγού, αφού ο προφυλακτήρας φαινόταν να έχει ήδη περάσει δίπλα από το σώμα του.

Από το βίντεο δεν προκύπτει σαφώς αν το όχημα ήρθε σε επαφή με τον αξιωματικό, ο οποίος παρέμεινε όρθιος και φαίνεται να περπατά μετά το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η γυναίκα «παρέσυρε τον πράκτορα της ICE».

Πηγή: skai.gr

