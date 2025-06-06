Μονάδες αεράμυνας βρισκόταν όλο το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή σε δράση, απωθώντας ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν οι στρατιωτικές αρχές στο Κίεβο, την πρωτεύουσα. «Εχθρικά drones πλησιάζουν το ένα μετά το άλλο προς την πρωτεύουσα από διαφορετικές κατευθύνσεις και στον εναέριο χώρο της πόλης», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

Αργότερα προειδοποίησε για τον κίνδυνο ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της πόλης.

«Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας νωρίς την Παρασκευή, προκαλώντας πυρκαγιές σε κτίρια κατοικιών σε διάφορα σημεία της πόλης», ανέφεραν οι αρχές.

«Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ουκρανική πρωτεύουσα τη νύχτα της Πέμπτης» ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο αιρετός έκανε επίσης λόγο για 20 τραυματίες, εκ των οποίων «16 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters μια σειρά από εκρήξεις και τουλάχιστον μία μεγάλη πυρκαγιά σε ένα σημείο από την πτώση ενός drone.

Ο Τκατσένκο είπε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τους επάνω ορόφους μιας πολυκατοικίας και προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή Νταρνίτσκι στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου, όπως είπε, υπάρχουν έκτακτες διακοπές ρεύματος.

Ένα ανεπίσημο κανάλι Telegram ανέφερε ότι ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή φλέγεται.

Ο Τκατσένκο είπε ότι πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε μια πολυκατοικία σε μια δυτική περιοχή, προσθέτοντας ότι θραύσματα από drones εντοπίστηκαν σε τρεις περιοχές.

Οι αρχές δήλωσαν ότι συγκεντρώνονται λεπτομέρειες για τις ζημιές και τα πιθανά θύματα.

«Το Κίεβο δεν κοιμάται! Ισχυρές εκρήξεις! Μια συνδυασμένη επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Ουκρανία, χρησιμοποιούνται πύραυλοι κρουζ. Δυστυχώς, δεν έχουν καταστραφεί όλα τα εχθρικά αεροσκάφη», αναφέρει κάτοικος της πόλης στην πλατφόρμα X.

«Η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση από ρωσικά drones και πυραύλους. Κρύβομαι στο μπάνιο και ακούω τις εκρήξεις αυτή τη στιγμή. Τα κύματα των εκρήξεων σηκώνουν τις κουρτίνες στην κουζίνα και το σαλόνι», αναφέρει κάποιος άλλος.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο World Source News 24/7 έκανε λόγο για «βίαιες εκρήξεις» που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και ανέφερε ότι Ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώνοντας ένα άτομο.

🇷🇺🇺🇦💥 Violent explosions are now rocking the Ukrainian capital, Kyiv. pic.twitter.com/prIWh3ql8f — Defense Intelligence (@DI313_) June 5, 2025

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Τσερνίγκοφ, το Σούμι, την Οδησσό, την Πολτάβα και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

According to reports from a number of sources, explosions are currently being heard in Kyiv, Chernigov, Sumy, Odessa, Poltava and a number of other regions of the so-called Ukraine.. pic.twitter.com/wFYagOS1xl — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) June 5, 2025

Πηγή: skai.gr

