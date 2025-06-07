Τραμπ: «Ένας καλός επικεφαλής της Fed θα μειώσει τα επιτόκια - Θα ανακοινωθεί σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η απόφαση σχετικά με τον επόμενο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) θα ανακοινωθεί σύντομα.

«Θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One), υποστηρίζοντας πως ένας καλός επικεφαλής της Fed θα μείωνε τα επιτόκια.

Ερωτηθείς ειδικότερα για τον Κέβιν Γουόρς, ο οποίος έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed από το 2006 έως το 2011, ο Τραμπ σχολίασε πως «χαίρει μεγάλης εκτίμησης». Ο Γουόρς φέρεται μεταξύ των επικρατέστερων για την επιλογή του Τραμπ σχετικά με τον επόμενο πρόεδρο της Fed.

Χθες Παρασκευή, ο Τραμπ επανέλαβε τη θέση του πως η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια κατά μία μονάδα, επικρίνοντας τον σημερινό επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά να μειώσει το κόστος δανεισμού.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν ενώπιος ενωπίω την περασμένη εβδομάδα, με τον Τραμπ να λέει στον Πάουελ ότι έκανε «λάθος» που δεν μείωσε τα επιτόκια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.