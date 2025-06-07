Αναχαιτίστηκαν 82 ουκρανικά drones στη Ρωσία σε διάστημα οκτώμισι ωρών

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε 82 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας της Μόσχας, σε διάστημα οκτώμισι ωρών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι τα περισσότερα drones καταρρίφθηκαν σε παραμεθόριες περιοχές κοντά στα ουκρανικά σύνορα, καθώς και στην κεντρική Ρωσία, κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι καταστράφηκαν έξι drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

