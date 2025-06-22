Τραμπ: Οι ΗΠΑ χτύπησαν το Ιράν

Σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας μονάδας στο Φόρντο, εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση οι ΗΠΑ, όπως γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγμα, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή της κρίσιμης υπόγειας εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου.

Αμερικανική επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η επιχείρηση, την οποία ο ίδιος ο Πρόεδρος χαρακτήρισε "πολύ επιτυχημένη", στόχευσε συνολικά τρεις εγκαταστάσεις, με το Φόρντο να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στη συγκεκριμένη υποδομή, σύμφωνα με τις αμερικανικές ανακοινώσεις, έπεσε ένα "γεμάτο φορτίο βόμβες", προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Όπως τόνισε ο Τραμπ, όλα τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη αποχώρησαν με ασφάλεια από τον ιρανικό εναέριο χώρο και επιστρέφουν στις αμερικανικές βάσεις.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε με έμφαση πως το Φόρντο έχει πλέον "χαθεί" για το Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να συμφωνήσει στην άμεση διακοπή του πολέμου. "Τώρα είναι η ώρα για ειρήνη", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημο διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό σχετικά με τις εξελίξεις.

Πηγές: ARD, CNN

Πηγή: Deutsche Welle

