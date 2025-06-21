Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν Μοχαμάντ Εσλάμι δήλωσε ότι ο αντιδραστήρας του Αράκ, στο κεντρικό Ιράν, που έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης, ήταν αφιερωμένος στους τομείς της υγείας και της ιατρικής.

«Τα προϊόντα της εγκατάστασης του Αράκ χρησιμοποιούνται στους τομείς της υγείας και της ιατρικής. Εσείς στοχεύετε ένα κέντρο που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας για τα ραδιοφάρμακα», καταγγέλλει σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους και έναν «ημιτελή πυρηνικό αντιδραστήρα» στο Αράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

