Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν Αμερικανούς ομολόγους τους ότι ετοιμάζονται να πλήξουν την ιρανική πυρηνική εγκατάσταση στο Φορντό (Fordow), πριν λήξει η προθεσμία που έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν σκοπεύουν να περιμένουν τις δύο εβδομάδες που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος ως προθεσμία για τη λήψη απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Ισραήλ δήλωσε έτοιμο να κινηθεί μονομερώς κατά της πυρηνικής εγκατάστασης του Φορντό, αν δεν υπάρξει έγκαιρη αμερικανική στήριξη.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε τηλεδιάσκεψη υψηλού επιπέδου ανάμεσα σε ηγέτες των δύο χωρών, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ. Από πλευράς ΗΠΑ συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι ο χρόνος εξαντλείται και ότι το Ιράν δεν φαίνεται διατεθειμένο να δεσμευτεί σε συμφωνία για την αποσυναρμολόγηση κρίσιμων τμημάτων του πυρηνικού του προγράμματος. «Το Ισραήλ έχει περιορισμένο χρονικό παράθυρο για να δράσει», δήλωσαν πηγές με γνώση των συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι η υπόγεια τοποθεσία του Φορντό είναι εξαιρετικά δύσκολος στόχος χωρίς εξειδικευμένη υποστήριξη.

