Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να πάρουν τη λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από 19 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, και να την κάνουν μια «ζώνη ελευθερίας».

«Έχω ιδέες για τη Γάζα που πιστεύω ότι είναι πολύ καλές, να την κάνω μια ζώνη ελευθερίας, να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να την κάνουν ακριβώς μια ζώνη ελευθερίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κατάρ.

«Πιστεύω ότι θα ήμουν υπερήφανος να την είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να την έπαιρναν και να την έκαναν μια ζώνη ελευθερίας και βάζανε τους ανθρώπους σε σπίτια όπου μπορούν να είναι ασφαλείς».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «το πρόβλημα της Γάζας δεν έχει λυθεί ποτέ».

«Η Χαμάς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί», είπε. «Θυμηθείτε, η 7η Οκτωβρίου ήταν μια από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του κόσμου, νομίζω, όχι μόνο σε αυτήν την περιοχή, ήταν μια από τις χειρότερες, πιο φρικτές επιθέσεις που έχει δει ποτέ κανείς».

