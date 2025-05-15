Ιράν: Eίναι «αφελές» να απειλεί την Τεχεράνη ο Τραμπ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απέρριψε τα σχόλια που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «αφελής» επειδή πιστεύει ότι το Ιράν θα υποχωρήσει.

Ο Τραμπ «είναι αφελής επειδή πιστεύει ότι μπορεί να έρθει στην περιοχή μας, να μας απειλήσει και να ελπίζει ότι θα υποχωρήσουμε στις απαιτήσεις του. Δεν θα διαπραγματευτούμε ποτέ την αξιοπρέπειά μας. Αυτό είναι στο αίμα κάθε Ιρανού», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε ακαδημαϊκούς την Τετάρτη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Προσπαθείτε να γονατίσετε το Ιράν τα τελευταία 47 χρόνια. Υπάρχουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια και θα συνεχίσουμε ως ένα για τα επόμενα χρόνια».

Συμφραζόμενα: Στο επενδυτικό φόρουμ Σαουδικής Αραβίας-ΗΠΑ στο Ριάντ την Τρίτη, ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν τη «μεγαλύτερη και πιο καταστροφική» δύναμη στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι «οι εχθροί σου δίνουν κίνητρο».

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται εν μέσω συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να υπογράψει μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει τίμημα αν απορρίψει μια συμφωνία.

«Εάν η ηγεσία του Ιράν απορρίψει αυτό το κλαδί ελιάς, και συνεχίσει να επιτίθεται στους γείτονές της, τότε δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να ασκήσουμε τεράστια μέγιστη πίεση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του την Τετάρτη, λέγοντας ότι δεν θέλει οι πυρηνικές συνομιλίες στο Ιράν να ακολουθήσουν μια «βίαιη πορεία».

«Εννοώ, δύο πορείες, υπάρχουν μόνο δύο πορείες. Δεν υπάρχουν τρεις ή τέσσερις ή πέντε, υπάρχουν δύο. Υπάρχει μια φιλική και μια μη φιλική, και η μη φιλική είναι μια βίαιη πορεία, και δεν το θέλω αυτό. Θα το πω ευθέως. Δεν το θέλω αυτό, αλλά πρέπει να κινηθούν».

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι «το Ιράν θα συνεχίσει την πρόοδό του με ή χωρίς συμφωνία».

