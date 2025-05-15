ΕΕ - ΗΠΑ δεσμεύτηκαν για νέες συνομιλίες με φόντο μια εμπορική συμφωνία

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να εντείνουν τις συνομιλίες τους για μια πιθανή εμπορική συμφωνία, όπως δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς.

«Χθες είχα άλλη μια εποικοδομητική συνομιλία με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ», δήλωσε ο κ. Σέφτσοβιτς στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Συμφωνήσαμε να εντείνουμε τις επαφές σε τεχνικό επίπεδο και είμαι σε τακτική επαφή μαζί του. Νομίζω ότι θα συναντηθούμε πολύ σύντομα, πιθανότατα εδώ στις Βρυξέλλες ή στις συνεδριάσεις του ΟΟΣΑ», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

