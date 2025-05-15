Ουκρανία: Νέα drones που μπορούν να πλήξουν πλοία και αεροσκάφη

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν σε ένα εντυπωσιακό βίντεο τα drones Magura (εκδόσεις 5, 6 και 7) που μπορούν να πλήξουν πλοία και αεροσκάφη

Σύμφωνα με το Κίεβο, σε διάστημα δύο ετών της επιχειρησιακής τους λειτουργίας, κατάφεραν να χτυπήσουν 17 στόχους στη θάλασσα και στον αέρα, εκ των οποίων οι 15 καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Команда ГУР вперше презентувала морські дрони Magura – новітню технологічну зброю, завдяки якій бійці спецпідрозділу Group 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України. Відео: ГУР МО pic.twitter.com/qm1dnA5YMT — LB.ua (@lb_ua) May 15, 2025

Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ελικόπτερα Mi-8, μεγάλα αποβατικά πλοία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας («Σεργκέι Κότοφ», «Ιβάνοβετς», «Καίσαρ Κούνικοφ») και άλλα.

Αυτά τα drones έχουν αλλάξει σημαντικά την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα υπέρ της Ουκρανίας, καθώς κατέρριψαν μάλιστα και δύο ρωσικά μαχητικά Su-30.

Τα drones Magura προκάλεσαν ζημιές ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων στους Ρώσους, σύμφωνα πάντα με το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.