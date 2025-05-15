Λογαριασμός
Nέα drones που κατάστρεψαν ρωσικά πλοία και αεροσκάφη αποκάλυψαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με το Κίεβο, σε διάστημα δύο ετών χρήσης τους, κατάφεραν να χτυπήσουν 17 στόχους σε θάλασσα και αέρα, εκ των οποίων οι 15 καταστράφηκαν ολοσχερώς

Ουκρανία: Νέα drones που μπορούν να πλήξουν πλοία και αεροσκάφη

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν σε ένα εντυπωσιακό βίντεο τα drones Magura (εκδόσεις 5, 6 και 7) που μπορούν να πλήξουν πλοία και αεροσκάφη

Σύμφωνα με το Κίεβο, σε διάστημα δύο ετών της επιχειρησιακής τους λειτουργίας, κατάφεραν να χτυπήσουν 17 στόχους στη θάλασσα και στον αέρα, εκ των οποίων οι 15 καταστράφηκαν ολοσχερώς.

 

Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ελικόπτερα Mi-8, μεγάλα αποβατικά πλοία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας («Σεργκέι Κότοφ», «Ιβάνοβετς», «Καίσαρ Κούνικοφ») και άλλα.

Αυτά τα drones έχουν αλλάξει σημαντικά την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα υπέρ της Ουκρανίας, καθώς κατέρριψαν μάλιστα και δύο ρωσικά μαχητικά Su-30.

Τα drones Magura προκάλεσαν ζημιές ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων στους Ρώσους, σύμφωνα πάντα με το Κίεβο. 

Swarming and shooting down aircraft: Ukraine's Defence Intelligence reveals characteristics of MAGURA unmanned boats – photos

 

Πηγή: skai.gr

