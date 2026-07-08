Αποκαλούσαν τους εαυτούς τους «γερμανική σχολή οδήγησης για ειδικούς», όμως, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο πραγματικός σκοπός των συνομιλιών τους στο Telegram ήταν να καυχιούνται για τις γυναίκες που είχαν βιάσει και να ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς να τις ναρκώνουν.

Σε αναρτήσεις που περιλάμβαναν, σε ορισμένες περιπτώσεις, φωτογραφίες και βίντεο από τις επιθέσεις τους εναντίον αναίσθητων θυμάτων, αποκαλούσαν τις γυναίκες «αυτοκίνητα», τα ηρεμιστικά «καύσιμα» και τον βιασμό «οδήγηση», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Τα θύματά τους τα αποκαλούσαν «νεκρά γουρούνια».

Οι ερευνητές εξετάζουν αναρτήσεις πολλών ετών από περίπου δύο δωδεκάδες ομαδικές συνομιλίες στην εφαρμογή Telegram, τις οποίες οι αρχές θεωρούν ότι αποτελούσαν τον πυρήνα ενός διαδικτυακού δικτύου σεξουαλικών θηρευτών, αποτελούμενου κυρίως από Κινέζους άνδρες που είχαν ως στόχο κυρίως Κινέζες γυναίκες στη Γερμανία. Η έρευνα έχει ήδη οδηγήσει στην καταδίκη τριών φερόμενων ως βασικών μελών του δικτύου για βιασμό και άλλα αδικήματα, ενώ ένας τέταρτος καταδικάστηκε την Τετάρτη στο Βερολίνο.

«Οι δράστες χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερη σκληρότητα, πλήρη αντικειμενοποίηση των θυμάτων και ύπουλο σχεδιασμό των εγκλημάτων τους», δήλωσε στο Associated Press ο επικεφαλής εισαγγελέας της Φρανκφούρτης, Ντόμινικ Μις.

Πολλές βασικές πτυχές της έρευνας παραμένουν άγνωστες στο κοινό, μεταξύ άλλων ο συνολικός αριθμός των επιθέσεων και των δραστών που συνδέονται με τις συνομιλίες στο Telegram, καθώς και το πώς ομάδες που φέρεται να αριθμούσαν δεκάδες χιλιάδες μέλη κατάφεραν να λειτουργούν επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξίσου ασαφές παραμένει αν συνδέονται με τη διευρυνόμενη διεθνή έρευνα στην Ευρώπη και την Αμερική για σεξουαλικές επιθέσεις με χρήση ναρκωτικών ουσιών από μισογυνιστικές διαδικτυακές κοινότητες.

Η κινεζική κοινότητα στηρίζει τα θύματα

Η γερμανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων περιορίζει σημαντικά όσα μπορούν να δημοσιοποιήσουν οι εισαγγελείς, ενώ η πρόσβαση στα δικαστικά έγγραφα είναι περιορισμένη. Στη συνεχιζόμενη δίκη στο Βερολίνο, μάλιστα, το κοινό υποχρεώνεται να αποχωρεί από την αίθουσα κατά τη διάρκεια ορισμένων καταθέσεων.

Ίσως γι' αυτό η υπόθεση δεν έχει προκαλέσει στη Γερμανία τη δημοσιότητα που θα περίμενε κανείς. Ωστόσο, μέλη της κινεζικής κοινότητας στη χώρα, κυρίως γυναίκες, παρακολουθούν τις δίκες για να εκφράσουν τη στήριξή τους στα θύματα, ακόμη κι αν δεν τα γνωρίζουν προσωπικά.

«Αυτό που εξοργίζει πραγματικά είναι ότι τέτοιες ομάδες μισούν τις γυναίκες και δεν δείχνουν κανέναν σεβασμό απέναντί τους», δήλωσε η Φου Σιαό, η οποία ταξίδεψε περίπου 500 χιλιόμετρα για να παρακολουθήσει τη δίκη στο Βερολίνο. «Οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι.»

Στην Κίνα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν καλύψει εκτενώς τις υποθέσεις, όμως η ευρύτερη συζήτηση στα κινεζόφωνα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Rednote, έχει λογοκριθεί εν μέρει. Ορισμένες ετικέτες (hashtags) οδηγούν συχνότερα στη διαγραφή ή τον αποκλεισμό αναρτήσεων, ενώ άλλες, με πιο έμμεσες αναφορές όπως «βιασμός μετά από χορήγηση ναρκωτικών» ή «φοιτητές που σπουδάζουν στη Γερμανία», παραμένουν διαθέσιμες.

Διεθνείς έρευνες και ερωτήματα για το Telegram

Παρόμοιες υποθέσεις έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε πολλές χώρες. Στο Λος Άντζελες, οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν την αστυνομία για ύποπτο που κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, ενώ στην Ολλανδία συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες που φέρονται να αντάλλασσαν μέσω διαδικτυακών ομάδων βίντεο κακοποίησης και οδηγίες για τη χορήγηση ουσιών στα θύματα.

Παράλληλα, η Europol ανακοίνωσε την επιχείρηση "Project Medusa", μια διεθνή πρωτοβουλία για τη διάλυση διαδικτυακών δικτύων που προωθούν σεξουαλικές επιθέσεις με χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η επιχείρηση, υπό τον συντονισμό της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει ήδη οδηγήσει σε 57 συλλήψεις.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο το Telegram χρησιμοποιείται για εγκληματικές δραστηριότητες. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η σεξουαλική βία απαγορεύεται ρητά από τους όρους χρήσης της και ότι σχετικό περιεχόμενο αφαιρείται συστηματικά, ωστόσο δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς οι συγκεκριμένες συνομιλίες παρέμειναν ενεργές επί χρόνια και αν είχε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Νέα καταδίκη στο Βερολίνο

Την Τετάρτη, ο 32χρονος Ζιτίνγκ Σ., εκπαιδευμένος ως διασώστης, καταδικάστηκε στο Βερολίνο σε πέντε χρόνια κάθειρξη για συνέργεια σε βιασμό και άλλα αδικήματα. Η υπεράσπισή του ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο καταδικασθείς είχε υποδείξει, μέσω των συνομιλιών στο Telegram, συγκεκριμένο ηρεμιστικό που χρησιμοποιήθηκε πριν από μία από τις επιθέσεις του άνδρα που είχε ήδη καταδικαστεί στη Φρανκφούρτη. Καταδικάστηκε επίσης για τρεις περιπτώσεις σεξουαλικού εξαναγκασμού εις βάρος της συντρόφου του στην Κίνα, εγκλήματα που αποκαλύφθηκαν μέσω βιντεοληπτικού υλικού το οποίο εντόπισαν οι ερευνητές.

Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο πελάτης του παραδέχεται πως συμμετείχε σε μία από τις ομάδες συνομιλίας, αλλά αρνείται ότι παρείχε ουσιαστικές συμβουλές ή συνέβαλε στον σχεδιασμό των επιθέσεων.

Πηγή: skai.gr

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