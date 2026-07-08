Ο Πεζεσκιάν επιστρέφει εσπευσμένα στην Τεχεράνη μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε από την ιρακινή πόλη Νατζάφ για να επιστρέψει στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, μετά τις τελευταίες αμερικανικές επιδρομές.

Ο Πεζεσκιάν βρισκόταν στο Ιράκ για να παραστεί στην κηδεία του Χαμενεΐ, η σορός του οποίου είχε φτάσει στη Νατζάφ το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με το Press TV, ο Πεζεσκιάν είχε επίσης προγραμματίσει να πραγματοποιήσει συνομιλίες υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους της ιρακινής κυβέρνησης.

Το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη θα μεταφερθεί από τη Νατζάφ στην Καρμπάλα του Ιράκ, προτού επιστραφεί στην ιρανική πόλη Μασάντ για ταφή στις 9 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.