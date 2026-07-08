Δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά, όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στο Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου στη Γερμανία. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβόλο όπλο, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελικόπτερα άμεσης δράσης, καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία για πυροβολισμούς και περισσότερους τραυματίες.

‼️🇩🇪 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Plusieurs blessés sont signalés après une possible « attaque de masse » survenue au sein d’un lycée à Schongau, en Allemagne.



D’importants moyens de secours ont été déployés sur place. Le suspect a été interpellé.



Le nombre de victimes reste, à ce… pic.twitter.com/YJSDmYcyV9 — Bastion (@BastionMediaFR) July 8, 2026

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, «θεωρούμε ότι υπήρχε ένας δράστης που έφερε μαχαίρι και πυροβόλο όπλο και ότι δεν υπάρχει άλλος ύποπτος, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο του δράστη». Τα δύο κορίτσια φέρουν σοβαρά τραύματα, νοσηλεύονται ωστόσο εκτός κινδύνου, διευκρίνισε ο κ. Χέρμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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