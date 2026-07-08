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Επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία: Ο 16χρονος που συνελήφθη τραυμάτισε δύο μαθήτριες με μαχαίρι - Βίντεο

Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβόλο όπλο, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι τραυματίες, αν και φέρουν σοβαρά τραύματα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου

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Δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά, όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στο Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου στη Γερμανία. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβόλο όπλο, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελικόπτερα άμεσης δράσης, καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία για πυροβολισμούς και περισσότερους τραυματίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, «θεωρούμε ότι υπήρχε ένας δράστης που έφερε μαχαίρι και πυροβόλο όπλο και ότι δεν υπάρχει άλλος ύποπτος, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο του δράστη». Τα δύο κορίτσια φέρουν σοβαρά τραύματα, νοσηλεύονται ωστόσο εκτός κινδύνου, διευκρίνισε ο κ. Χέρμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Γερμανία σχολείο Επίθεση
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