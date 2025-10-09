Τραμπ: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του ενδέχεται να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία.

«Ίσως», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο αν σχεδιάζει περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ μιλούσε μαζί με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Σταμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σχεδιάζουν να αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη.

«Έχουμε πολλά στρατεύματα στην Ευρώπη, όπως γνωρίζετε, πολλά, και μπορούμε να τα μετακινήσουμε λίγο, αλλά όχι, βασικά θα είμαστε σχεδόν έτοιμοι», είπε.

Πηγή: skai.gr

