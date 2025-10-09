Η Βουλγαρία ενισχύει τον τουρισμό υγείας στην Ευρώπη

Η Σίικα Κατσάροβα, πρόεδρος της Βουλγαρικής Ένωσης Λουτροθεραπείας και Ιαματικού Τουρισμού και νεοεκλεγείσα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου SPA (ESPA), δήλωσε ότι η αποστολή της ως επικεφαλής του ESPA είναι η ενίσχυση του τουρισμού υγείας σε όλη την Ευρώπη και η διασφάλιση της προβολής του Συνδέσμου στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες.

Ανοίγοντας το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Spa και Λουτροθεραπείας 2025 στο Χάαπσαλου της Εσθονίας, η Κατσάροβα τόνισε ότι "η νέα ηγεσία πρέπει να παρουσιάσει σαφείς και εφαρμόσιμες προτάσεις, γιατί ο τουρισμός υγείας βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο βιομηχανιών - της υγειονομικής περίθαλψης και του τουρισμού. Ο ESPA θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην πρόληψη και αποκατάσταση τόνισε, υποστηρίζοντας παράλληλα προορισμούς που αντιμετωπίζουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρώπης - την εποχικότητα.

Το συνέδριο που διοργανώνεται από τον ESPA σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και Βιομηχανίας της Εσθονίας, άρχισε χθες, Τετάρτη και συνεχίζεται σήμερα. Το BTA είναι χορηγός επικοινωνίας.

Η Σίικα Κατσάροβα εξελέγη πρόεδρος του ESPA, διαδεχόμενη τον Τιερί Ντιμπουά, κατά την έναρξη του συνεδρίου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία 30 χρόνων του Συνδέσμου, μια προσωπικότητα από τη Βουλγαρία επιλέγεται για να ηγηθεί του οργανισμού, ο οποίος εκπροσωπεί κορυφαίους προορισμούς spa, λουτροθεραπείας και ευεξίας σε περισσότερες από 20 χώρες. Η εκλογή της Κατσάροβα θεωρείται ως αναγνώριση της θέσης της χώρας στις φυσικές θεραπευτικές πηγές και τον ιαματικό τουρισμό.

Η υποψηφιότητά της υποστηρίχτηκε από τον υπουργό Τουρισμού Μιροσλάβ Μπόρσος, ο οποίος σε επιστολή του προς τον ESPA τόνισε ότι η ηγετική ικανότητα, η εμπειρία και το όραμά της θα εγγυηθούν ότι ο οργανισμός θα συνεχίσει να ευδοκιμεί και να παραμένει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της αριστείας στον τομέα του τουρισμού υγείας της Ευρώπης.

Η Κατσάροβα αναλαμβάνει τον ρόλο σε μια εποχή που η Ευρώπη πλέον εστιάζει στην πρόληψη και τη βιωσιμότητα. Η θητεία της θα στοχεύει ώστε ο ESPA να είναι βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τομείς που αφορούν την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της αποκατάστασης και της ευεξίας, καθώς και τον τουρισμό, μέσω στενότερης συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υγειονομική περίθαλψη, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις αγροτικές περιοχές, τις μεταφορές και τον τουρισμό.

Πηγή: skai.gr

