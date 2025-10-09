Λογαριασμός
Εκατοντάδες άνθρωποι χορεύουν στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ - Δείτε βίντεο

Η εκεχειρία και η αναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων έχει σκορπίσει τον ενθουσιασμό στο Ισραήλ - Χαρές και πανηγύρια από τους κατοίκους της πρωτεύουσας 

Πανηγύρια για την ειρήνη

Ένα θέαμα σπάνιο τα τελευταία δύο χρόνια στην πλατεία έξω από το Μουσείο Τέχνης του Τελ Αβίβ, από τότε που 251 άτομα κρατήθηκαν όμηροι κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τα βράδια της Πέμπτης, τα τελευταία δύο χρόνια, η πλατεία φιλοξενούσε μια μουσική συνεύρεση από φίλους του ομήρου Εβιάταρ Νταβίντ, προς τιμήν της αγάπης του για τη μουσική.

Οι συνευρέσεις αυτές ήταν συνήθως λιτές και συγκινητικές, γεμάτες μπαλάντες και με τη συμμετοχή μερικών δεκάδων ανθρώπων.

Απόψε, την πρώτη νύχτα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων μέσα στις επόμενες ημέρες, η προσέλευση έχει εκτοξευθεί και η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Στη σκηνή, μια μπάντα που παίζει διασκευές του θρυλικού ισραηλινού συγκροτήματος Kaveret εκτελεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ενώ το κοινό πηδάει και τραγουδάει μαζί τους.

«Ευχόμαστε ο Εβιάταρ να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό και να είναι αυτή η τελευταία φορά που βρισκόμαστε εδώ», λέει ο τραγουδιστής στο τέλος της εμφάνισης.

