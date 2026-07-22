Τραμπ: Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις συνομιλίες με το Ιράν – Αυξάνεται το οικονομικό κόστος του πολέμου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν για 11η διαδοχική νύχτα, ενώ η Τεχεράνη διευρύνει τις δικές της επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου και απειλεί κρίσιμες ενεργειακές και ναυτιλιακές υποδομές.

Την ίδια ώρα, το Πακιστάν επιχειρεί να επαναφέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται, προς το παρόν, για νέο γύρο συνομιλιών.

Παράλληλα, το οικονομικό τίμημα της σύγκρουσης αυξάνεται διαρκώς, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις.



Το Πακιστάν προσπαθεί να διασώσει τη διπλωματία



Ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, η κυβέρνηση του Πακιστάν ενίσχυσε τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της με στόχο να αναβιώσει την προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα αλλά κατέρρευσε.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχή κλιμάκωση της κρίσης, καλώντας όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.



Η δήλωση έγινε μετά τις κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις του Σαρίφ με τον υπουργό Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομενί, ενώ ο τελευταίος είχε συνομιλίες και με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος θεωρείται βασικός διαμεσολαβητής στις προηγούμενες προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Τραμπ: «Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για συνομιλίες»

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιθυμεί συνάντηση, αλλά όχι με ουσιαστικούς όρους.

Την ίδια στιγμή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, υπονοώντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να πλήξουν περιοχές που βρίσκονται κοντά στις βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες επιδρομές στόχευσαν κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones, υπόστεγα αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής εφοδιαστικής, με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Πολιτικές πιέσεις στην Ουάσιγκτον

Η κατάθεση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενώπιον της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας διακόπηκε προσωρινά από διαδηλωτές, την ώρα που αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εξέφρασαν ανησυχία για τη διάρκεια και το πολιτικό κόστος του πολέμου.

Διαδηλωτής διακόπτει τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ καθώς καταθέτει σε ακρόαση της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας, την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον/AP Photo/Jacquelyn Martin

Σύμφωνα με Αμερικανούς βουλευτές, η συνέχιση της σύγκρουσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε σημαντικό βάρος για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς αυξάνονται τόσο οι στρατιωτικές απώλειες όσο και η δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης.

Το κόστος του πολέμου εκτοξεύεται

Η οικονομική επιβάρυνση για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Ο Χέγκσεθ δήλωσε στη Γερουσία ότι το συνολικό κόστος των επιχειρήσεων έχει πλέον φτάσει τα 37,5 δισ. δολάρια, σημαντικά υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση των περίπου 29 δισ. δολαρίων που είχε παρουσιαστεί στα μέσα Μαΐου.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συνέχιση των επιχειρήσεων, αίτημα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο.

Η παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή έχει επίσης αυξήσει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων, τα ασφάλιστρα των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο και τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με νέα πλήγματα

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις κατά των αμερικανικών και συμμαχικών στόχων θα ενταθούν.

«Ο εχθρός πρέπει να προετοιμαστεί για κύματα επιθέσεων με drones και πυραύλους ακόμη πιο ισχυρά και αποφασιστικά», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές του Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης, κρίσιμες υποδομές για την υδροδότηση εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας.

Οι Χούθι απειλούν τη ναυσιπλοΐα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση.

Εάν οι απειλές υλοποιηθούν, θα επηρεαστεί σοβαρά η πρόσβαση στα σαουδαραβικά λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, τα οποία αποτελούν βασική εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν στρατιωτικά εάν οι Χούθι επιχειρήσουν να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι ελέγχουν το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου προς και από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 92 δολάρια ανά βαρέλι, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και περιορισμένες διαταραχές μπορούν να οδηγήσουν σε νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου και του κόστους μεταφορών διεθνώς. Ήδη αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες αναπροσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους, ενώ τα ασφάλιστρα κινδύνου για τα δεξαμενόπλοια έχουν αυξηθεί αισθητά.

Ρούμπιο: Επικίνδυνο προηγούμενο ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι ένα ενδεχόμενο ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ θα δημιουργούσε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο.

Μιλώντας στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ASEAN στη Μανίλα, υποστήριξε ότι εάν επιτραπεί σε ένα κράτος να ελέγχει μία από τις σημαντικότερες διεθνείς θαλάσσιες οδούς, να επιβάλλει τέλη διέλευσης ή να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για ανάλογες πρακτικές και σε άλλες περιοχές του κόσμου, με σοβαρές συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.



Πηγή: skai.gr

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