Ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς» έρχεται σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ, με την Αζρά να παίρνει σημαντικές αποφάσεις. Εν τω μεταξύ, η Ζαλέ έχει μάθει το μεγάλο μυστικό της Αζρά και το εκμεταλλεύεται υπέρ της. Μέχρι που μπορεί να φθάσει;

Δείτε το trailer:

Ο Σεργκέν δεν μπορεί με τίποτα να δεχθεί ότι η Αζρά δεν τον θέλει πια στη ζωή της. Εκείνη, όμως, είναι αποφασισμένη και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Πρώτα, ανακοινώνουν στα παιδιά ότι πρόκειται να χωρίσουν. Έπειτα, η Αζρά παίρνει στα χέρια της την κατάσταση με τη Ζαλέ, αφού έχει μάθει ότι εκείνη είναι ο άνθρωπος που την κατασκοπεύει και βάζει «βόμβες» στην επαγγελματική της επιβίωση. Όμως, η Ζαλέ ξέρει και κάτι ακόμα: ένα μεγάλο μυστικό της Αζρά που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα…

Πρωταγωνιστούν: Gökçe Bahadır (Αζρά Γκιουνάι), Gökçe Eyüboğlu (Σανέμ Τζεβχέρ), Tülin Ece (Γκιουνές Τζεβχέρ), Sumru Yavrucuk (Τσολπάν Τζεβχέρ), Yigit Kirazci (Γιλντιρίμ Σαχίν), Sarp Akkaya (Σεργκέν Γκιουνάι) κ.ά.

Πηγή: skai.gr

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